André-Pierre Gignac et Florian Thauvin sont les deux seuls joueurs de la liste de Sylvain Ripoll à avoir déjà goûté à l'équipe de France A. Malgré leur expérience et leur statut, la révélation de ces Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) pourrait bien s'appeler Téji Savanier, selon l'ancien attaquant de Toulouse. "Sans mentir, c'est Zizou. C'est un truc de fou, pied droit, pied gauche. On ne va pas aller dans l'excès de confiance mais il y a ce qu'il faut pour réussir", a-t-il indiqué dans un premier temps à propos du Montpelliérain.

"Il sait parfaitement gérer temps faibles et temps forts. Après être sortis contre la Corée, on regardait avec Flo (Thauvin) ses transversales, sa qualité de passe incroyable", a ajouté l'attaquant des Tigres de Monterrey. Après avoir remporté son dernier match de préparation face à la Corée du Sud (2-1), l'équipe de France, qui dispute ses premiers JO depuis Atlanta en 1996, fera ses grands débuts dans le tournoi olympique face au Mexique ce jeudi.

