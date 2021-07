Avec Téji Savanier et Florian Thauvin , André-Pierre Gignac (35 ans) fait partie des joueurs de plus de 23 ans convoqués pour les JO de Tokyo avec l'équipe de France. Alors que plusieurs clubs français ont bloqué leurs joueurs, obligeant Sylvain Ripoll à coucher une nouvelle liste vendredi dernier, le finaliste de l'Euro 2016 avec les Bleus de Didier Deschamps révèle avoir mis la pression à son club (ndlr : les Tigres de Monterrey) pour pouvoir être de l'aventure au Japon.

"Je leur ai bien fait comprendre que c’était un rêve. J’ai beaucoup donné pour ce club. Je ne leur ai pas trop laissé le choix, ils ont été compréhensifs et je les ai remerciés. Ils avaient envie de me laisser faire les JO. C’est aussi intéressant pour eux en termes d’image après le transfert de Florian Thauvin", a indiqué l'ex-Marseillais ce jeudi en conférence de presse, précisant avoir été contacté par Sylvain Ripoll dès "janvier-février". Et André-Pierre Gignac n'a pas mis longtemps à se décider.

Les JO, ça représente mon enfance

"Forcément quand l’équipe de France de foot n’est pas aux JO depuis 1996, qu’on a 35 ans et qu’on n’est pas retourné en équipe de France depuis quatre ans, on est un peu excité, comme un fou... Ça représente mon enfance, le hand, le basket, l’athlétisme, le judo avec Teddy Riner. Je suis un fou de sport, a-t-il souligné. Être au milieu de tous ces athlètes, c’est un truc de malade pour un passionné comme moi qui regardais les JO à la télé." Désormais, Sylvain Ripoll espère que la machine à buts des Tigres va vite s'enclencher avec l'équipe de France. Comme un signe du destin, c'est le Mexique qui se présentera sur la route des joueurs tricolores, dès le jeudi 22 juillet.

