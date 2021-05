Et si le rêve olympique de Kylian Mbappé était relancé ? Fin mars,révélait que l'attaquant parisien avait finalement renoncé à participer aux JO de Tokyo . Cependant, l'espoir demeure du côté de la délégation française. Selon les informations de L'Equipe , l'ancien Monégasque est inscrit dans la pré-liste pour les prochains Jeux olympiques (du 23 juillet au 8 août). Une pré-liste qui contient néanmoins près de 85 noms. La liste définitive des dix-huit noms et des quatre réservistes devra être transmise au CIO fin juin.

Alors qu'il a fêté ses 22 ans le 20 décembre dernier, Kylian Mbappé ne ferait pas partie du quota de joueurs (ndlr : trois) âgés de plus de 23 ans pour pouvoir s'envoler à Tokyo. Mais au vu du calendrier, une participation du natif de Bondy aux prochains JO semble très compliquée voire quasi-impossible. En mars 2020, juste avant que l'événement ne soit reporté d'un an, le PSG s'était clairement positionné contre . De plus, si les Bleus de Didier Deschamps venaient à jouer la finale de l'Euro, le 11 juillet, Kylian Mbappé aurait seulement une grosse semaine pour embrayer sur les JO.