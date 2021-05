Mauricio Pochettino a prévenu : "Ce n'est pas parce qu'il est dans la liste qu'il va y aller". Voici ce qu'a lancé ce mardi l'Argentin à propos de Kylian Mbappé, présent parmi les quelques 80 pré-convoqués pour Tokyo. "Il faudra en parler avec toutes les parties, nous verrons, mais pensons d'abord à cette fin de saison, puis à l'Euro" que l'ancien Monégasque doit disputer avec l'équipe de France, a ajouté le technicien argentin, qui s'exprimait à la veille de la demi-finale de Coupe de France à Montpellier.

Il semble cependant peu probable que le champion du monde figure parmi la liste finale de 18 joueurs et 4 réservistes que remettra le sélectionneur des Espoirs, Sylvain Ripoll, pour les JO. Kylian Mbappé a déjà commencé la saison très tôt, avec la Coupe de France et le Final 8 de la Ligue des champions en août, jusqu'à l'Euro, qui commence le 11 juin et peut se terminer le 11 juillet si la France va en finale.

Nous espérons le garder longtemps avec nous

"Kylian est un des joueurs les plus déterminants de l'équipe, les statistiques les montrent (25 buts en Ligue 1). Il est impensable de se passer de Kylian, a-t-il ajouté dans un sourire. C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, nous espérons le garder longtemps avec nous", a ajouté Pochettino, allusion au contrat de la star qui se termine en juin 2022 et que le club espère prolonger, après l'avoir fait pour celui de Neymar, jusqu'en 2025.

De retour d'une contracture à un mollet, puis d'une suspension à Rennes (1-1), Kylian Mbappé "est en condition". "Comme tout retour de blessure, il faut faire attention, mais il s'est bien entraîné les derniers jours", a conclu Mauricio Pochettino.

