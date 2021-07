S'abonner Déjà abonné ? Se connecter Football Mexique - France / SANS PUB 09:49-12:02 Direct

4e. Les Mexicains dominent ces premières minutes. Les Bleus n'ont pas encore mis le pied sur le ballon.

2e. La tête de Montes ! Il prend le dessus dans le domaine aérien mais ne maîtrise pas sa tentative de la tête.

1ère. Déjà un long ballon vers Cordova. Michelin se rend coupable d'une faute. Coup-franc dangereux à défendre.

1ère. C'est parti pour ce match !

9h55. Entrée des joueurs sur la pelouse.

9h53. La France affrontera ensuite l'Afrique du Sud et le Japon.

9h51. Point météo : il fait très chaud (31 degrés, 60 % d'humidité).

9h50. Pour rappel, le Mexique a remporté la médaille d'or lors de l'édition 2012 des Jeux Olympiques. La France a boudé la compétition depuis 1996.

9h47. Beaucoup de questions entourent cette Equipe de France, qui n'a eu qu'un seul match de préparation avant ces JO. Les hommes de Sylvain Ripoll se sont imposés sur le fil face à la Corée (2-1).

9h42. Ce match sera une rencontre très particulière pour André-Pierre Gignac, dont le Mexique est devenu un pays d'adoption depuis plusieurs années. Et en sachant que Florian Thauvin l'a rejoint aux Tigres de Monterrey. Il s'agit de retrouvailles pour les deux anciens coéquipiers de l'OM.

André-Pierre Gignac (France) contre la Corée du Sud / Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

9h39. Voici le onze mexicain : Ochoa (cap), Sanchez, Montes, Aguirre, Vasquez, Rodriguez, Romo, Cordova, Lainez, Martin et Vega.

9h35. On commence par la composition des Bleus, dont la composition du groupe a beaucoup fait parler ces dernières semaines. Pour ce premier match, Sylvain Ripoll aligne le onze suivant : Bernardoni, Michelin, Sagna, Kalulu, Caci, Tousart, Le Fée, Savanier, Nordin, Thauvin et Gignac (cap).

9h34. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport pour suivre en direct et en intégralité l'entrée en lice des Bleux dans les Jeux Olympiques 2020. La France affronte le Mexique à 10h, heure française.

