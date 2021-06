Le casse-tête est terminé pour Sylvain Ripoll. Ce vendredi, le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé une liste de 18 joueurs et un réserviste pour le tournoi des JO de Tokyo , dans laquelle figurent les noms d'André-Pierre Gignac, Florian Thauvin ou Eduardo Camavinga. Confronté à la réticence de certains clubs à libérer leurs joueurs, Ripoll a eu des difficultés à composer sa liste, qui a finalement de l'allure, avec également Maxence Caqueret, Jonathan Ikoné ou Benoît Badiashile. Le tournoi olympique de football se déroule du 21 juillet au 7 août.

L'expérience de Thauvin et Gignac

Dans son tweet sur les réseaux sociaux, l'équipe de France, qui affrontera le Mexique, l'Afrique du Sud et le Japon, précise que cette liste est "sous réserve de la validation de la Commission Consultative de Sélections Olympiques du CNOSF". Ripoll pourra donc compter sur l'expérience de Florian Thauvin et André-Pierre Gignac, les deux anciens de l'OM et désormais compères aux Tigres (Mexique). Etincelant avec l'OGC Nice, Amine Gouiri sera également l'une des armes offensives des Bleus. Tout comme Jonathan Ikoné (LOSC). Au milieu, les ressources sont nombreuses et les profils divers : de Camavinga à Caqueret, de Savanier à Tousart...

En défense, Benoît Badiashile (Monaco) fait partie des bonnes surprises. William Saliba (Arsenal), Malang Sarr (Chelsea) et Pierre Kalulu sont également là. Pour rappel, le sélectionneur français pouvait retenir 18 joueurs et quatre réservistes nés après le 1er janvier 1997. Avec la possibilité de faire appel à trois éléments plus âgés. Un seul réserviste figure dans cette liste : Maxence Prévot, le gardien de Sochaux.

