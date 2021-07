S'abonner Déjà abonné ? Se connecter Football Espagne - Côte d'Ivoire 09:50-13:03 Direct

ESPAGNE - CÔTE D'IVOIRE (1-1)

45e+1. Trois minutes de temps additionnel annoncées.

45e. Les Ivoiriens jouent physique. Ils commettent de plus en plus de fautes.

43e. Le but est finalement invalidé par la VAR pour une position de hors-jeu d'Oyarzabal. C'est logique.

42e. BUT DE L'ESPAGNE ! Miranda, lancé à gauche, centre au premier poteau pour Oyarzabal qui reprend victorieusement du gauche !

40e. La volée de Pedri du gauche après un ballon mal dégagé sur un coup franc lointain. Au-dessus !

38e. Olmo se relève sans gros bobo. Et Bailly s'en tire sans carton.

36e. Bailly sanctionné pour un geste acrobatique dangereux. Son pied droit finit dans les cotes d'Olmo. Les soigneurs s'occupent de l'Espagnol.

35e. La parade de Simon !! Il met en corner une frappe en demi-volée de Dao qui partait sous la barre !

34e. Après un coup franc excentré d'Olmo, Asensio est tout proche de pouvoir frapper dans l'axe, près du point de penalty. Mais il est stoppé in extremis.

32e. Un énorme cadeau de la part des Ivoiriens qui n'étaient pas franchement inquiétés jusque-là.

30e. BUT DE L'ESPAGNE !! 1-1. Olmo profite d'une passe en retrait de la poitrine ratée de Singo vers Ira pour envoyer, d'un pointu, le ballon au fond des filets. Il a bien senti le coup !

29e. Centre de Miranda depuis la gauche. Directement dans les bras d'Ira.

28e. Olmo tire un corner au premier poteau. C'est repoussé sans problème par la défense ivoirienne.

26e. Les Espagnols prennent le temps de construire leurs attaques, au sol. Mais ça ne paie pas pour l'instant.

24e. L'Espagne fait toujours le jeu. Mais les occasions sont clairement pour les Ivoiriens.

23e. Encore une belle frappe ivoirienne. Signée Kouassi à 25 mètres. Dans les bras de Simon.

21e. Le centre de Diallo depuis la gauche. Dao reprend sans contrôle, légèrement derrière lui. Mais ça passe à côté.

20e. Grosse charge de Dao sur Simon qui capte un ballon dans les airs. Il s'en tire bien sans carton.

18e. Quelques belles combinaisons espagnoles. Il ne manque pas grand chose pour que cela devienne dangereux.

16e. Très bon contrôle d'Asensio sur la gauche de la surface. Il s'ouvre le chemin des filets et frappe en force. Mais il est finalement contré.

14e. Coup franc excentré d'Asensio tiré au premier poteau. C'est repoussé de la tête par Kessie.

11e. Deux coups durs, coup sur coup, pour les Espagnols : la blessure de Mingueza suivi de l'ouverture du score ivoirienne.

10e. BUT DE LA CÔTE D'IVOIRE !!! 0-1. Sur le corner tiré par Gradel, Bailly reprend le ballon qui finit au fond des filets !

10e. C'est fini pour Mingueza qui doit sortir. Vallejo le remplace.

9e. Le match est arrêté car Mingueza semble toucher derrière la cuisse gauche.

8e. La parade de Simon qui met en corner après un centre en retrait de Gradel pour Kouassi. Il enroule du pied droit à 20 mètres obligeant le portier à s'employer !

5e. Superbe action collective espagnole ! C'est conclu par une belle talonnade d'Oyarzabal pour Merino. Mais sa reprise du gauche sans contrôle passe largement à côté.

3e. Sans surprise, l'Espagne fait le jeu dans ce début de match.

1e. C'est parti ! Coup d'envoi donné par les Espagnols.

09h58. Pour se hisser en quarts de finale, l’Espagne a terminé en tête du groupe C avec 1 victoire et 2 nuls. Tandis que la Côte d’Ivoire a fini juste derrière le Brésil dans le groupe D, avec 1 victoire et 2 nuls également.

09h56. Le Vénézuélien Jesus Valenzuela sera l’arbitre de cette rencontre.

09h54. Les remplaçants ivoiriens : Nagoli, Gnaka, Diallo, Keita, Ouattara, Kouao, Tié.

09h53. Sur le banc de l’Espagne : Cucurella, Vallejo, Mir, Fernandez, Soler, Moncayola, Gil.

09h51. Le 4-4-2 ivoiriens : Ira – Singo, Bailly, Dabila, Diallo – Timité, Kouassi, Kessie, Gradel (cap) – Dao, Kouamé.

09h49. Le 4-3-3 espagnol : Simon – Migueza, Garcia, Torres, Miranda – Merino (cap), Zubimendi, Pedri – Asensio, Oyarzabal, Olmo.

09h47. Le coup d’envoi de la partie sera donné à 10h au stade de Miyagi.

09h45. Bonjour et bienvenue sur notre site pour suivre EN DIRECT le premier quart de finale de football de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Il opposera l’Espagne à la Côte d’Ivoire.

