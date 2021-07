Ils peuvent souffler. L'élimination était toute proche, mais ces Bleus improvisés en tant qu'équipe s'en sont sortis . Après avoir été menés trois fois au score par de braves Sud-Africains, il a fallu du cran pour ne pas avoir les jambes qui tremblent et la peur du vide. Il a fallu du talent aussi, incarné par le triplé du capitaine André-Pierre Gignac, leader à tous les étages de cette jeune équipe, encore bien trop tendre défensivement.

Savanier et Gignac, leaders attendus et au rendez-vous

Le buteur des Tigres de Monterrey avait déjà prévenu après la défaite inaugurale face au Mexique : les jeunes pousses de cette équipe bricolée par le sélectionneur Sylvain Ripoll à la dernière minute n'ont pas encore l'expérience du plus haut niveau. Et ça s'est une nouvelle fois malheureusement ressenti dans les largesses laissées aux Bafana Bafana en deuxième période. Ce fut alors aux plus expérimentés que sont Thauvin, Gignac et Savanier de rassurer les troupes et tirer ce collectif vers le haut.

Si le premier nommé n'a pas pesé, comme face au Mexique, les deux autres se sont mués en sauveurs pour d'abord ramener la formation tricolore à flot, avant de lui permettre de s'imposer en toute fin de rencontre et de garder toutes ses chances de qualification pour les quarts de finale. Un retour de nulle part, salué par le héros du soir : "Après chaque but on se sentait un peu plus dans l'avion, mais on a su revenir à chaque fois. On a vu la joie après le but de Téji, on s'est offert une finale face au Japon."

Avec du coeur, on peut faire des choses bien

Mais la folie du scénario et la liesse finale ne peuvent pas gommer toutes les lacunes de cette équipe. Malmenée par la modeste Afrique du Sud, cette équipe de France n'est pas complètement au point, et son sélectionneur sait qu'elle est passée à un fil de la correctionnelle. "Ça a été un match complètement fou, très ouvert, au scénario exceptionnel, a salué Ripoll après la rencontre. Mais le technicien que je suis ne peut pas se satisfaire de ça défensivement."

Encore plombé par les erreurs grossières et individuelles en défense, le groupe a cette fois su réagir, pour le bonheur de son entraîneur : "Il y a eu une réaction d'orgueil du groupe, avec André-Pierre, qui a été un grand buteur comme d'habitude. Sa deuxième mi-temps est splendide."

Mais Ripoll, Gignac, et toute cette équipe de France de football retiendront avant tout le résultat de dimanche soir, qui les maintient en vie dans le tournoi. La manière reste à perfectionner, mais l'état d'esprit est bon, et c'est ce qu'a souligné le numéro 10 des Bleus : "Avec du coeur, on peut faire des choses bien. On n'avait pas envie de rentrer en France". Si le talent n'est peut-être pas encore tout à fait là, le cœur y est bien. C'est aussi ça, la magie des Jeux.

