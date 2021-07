Tokyo 2020

S'abonner Déjà abonné ? Se connecter Football France - Afrique du Sud / SANS PUB 09:50-12:03 Direct

9h48. Capitaine de la sélection, André-Pierre Gignac a inscrit un but sur pénalty lors du match face au Mexique, son pays d'adoption.

9h45. La France terminera la phase de groupes par un face-à-face avec le Japon, mercredi prochain, à 13h30 (heure française).

9h42. Après avoir fait illusion une mi-temps, les Bleus ont sombrés face au Mexique (1-4).

9h41. Comme la France, l'Afrique du Sud a débuté les Jeux Olympiques par une défaite, face au Japon (0-1). Autant dire que c'est déjà un match de la mort pour les deux sélections.

9h38. On enchaîne avec la composition de l'Afrique du Sud : Ronwen, Frosler, Mohamme, Fleurs, Malepe (cap), Kodisang, Cele, Singh, Ngcobo, Mokoena et Makgopa.

9h34. On commence par la composition de Sylvain Ripoll : Bernardoni, Michelin, Kalulu, Nkounkou, Caci, Savanier, Tousart, Thauvin, Mbuku, Kolo Muani et Gignac (cap). Trois changements par rapport au match précédent. Auteur d'une bonne entrée face au Mexique, Kolo Muani est titulaire.

9h32. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport pour suivre en direct et en intégralité le deuxième match de l'Equipe de France des Jeux Olympiques 2020. Après avoir été battus par le Mexique, les Bleus affrontent l'Afrique du Sud.

