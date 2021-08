Tokyo 2020

Les Canadiennes sont devenues championnes olympiques de football pour la première fois en renversant la Suède aux tirs au but (1-1, 3 tab 2), après avoir été ménées 1-0 vendredi à Yokohama.

La Suédoise Stina Blackstenius a inscrit son cinquième but de la compétition à la 34e (1-0). Jessie Fleming a égalisé sur penalty pour le Canada à la 67e (1-1). Les deux équipes ont eu recours à une prolongation et à une longue séance de tirs but dont sont sorties victorieuses les Canadiennes, médaillées de bronze en 2012 et 2016.

