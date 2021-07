Tokyo 2020

Les Bleus se seraient sans doute bien passés de tels calculs. Mais, au vu du scénario du deuxième match de leurs Jeux Olympiques face à l’Afrique du Sud et du but libérateur de Téji Savanier dans le temps additionnel, les hommes de Sylvain Ripoll peuvent déjà s’estimer heureux d’aborder l’ultime match du groupe A de ces J.O avec trois points au compteur.

Le Japon pas encore qualifié, l’Afrique du Sud quasi condamnée

André-Pierre Gignac, grand artisan de ce succès fou face aux Bafana Bafana avec un triplé et une passe décisive, a d’ailleurs salué l’état d’esprit des Bleus, qui ont semblé à plusieurs reprises au bord du gouffre. "On a toujours cru en nous, on n'avait pas envie de rentrer en France. A chaque fois qu'on était derrière au score, on avait envie de marquer pour l'emporter", a-t-il assuré lundi.

Si les joueurs français ne veulent pas monter dans un vol Tokyo-Paris à l’issue de la phase de poule de ce tournoi olympique, les hommes de Sylvain Ripoll vont devoir livrer un match très sérieux face au Japon. Après deux matches disputés, l’issue du groupe A est encore indécise : le Japon, 1er avec 6 points, n’est pas encore assuré d’être qualifié pour le tour suivant, et le Mexique et la France (2e et 3e avec 3 points) ont encore toutes leurs chances de terminer en tête, comme d’être éliminés. L’Afrique du Sud est quant à elle quasi condamnée. Pour se qualifier, les Bafana Bafana doivent s’imposer par deux buts d’écart face au Mexique, tout en espérant une victoire du Japon face à l’équipe de France.

7 buts, boulette, triplé et délivrance : le résumé du succès délirant des Bleus

Une victoire par deux buts d’écart ou un coup d’œil sur l’autre match

Deux options s’offrent aux Bleus pour la qualification. La première leur permettrait de ne pas se soucier du score entre le Mexique et l’Afrique du Sud : il suffirait de s’imposer par deux buts d’écarts face au Japon. Ainsi, les Français seraient assurés de terminer devant le pays hôte dans le groupe A, puisqu’avec le même nombre de points et la même différence de but, c’est au nombre de buts inscrits que la décision se fait (5 buts marqués par la France après deux journées, 3 par le Japon).

Mais les hommes de Sylvain Ripoll peuvent rejoindre les quarts de finale sans avoir à s’imposer de la sorte face au Japon. Il suffira aux Bleus de faire un meilleur résultat que le Mexique. Par exemple, si ces derniers s’inclinent face à l’Afrique du Sud mercredi, un match nul de l’équipe de France sera suffisant pour valider le ticket pour le tour suivant.

Pour aborder ce dernier match avec plus de sérénité que lors des deux premières rencontres du tournoi olympique, les Bleus ont quelques pistes. "On prend des buts évitables, c'est les aléas d'une équipe qui ne se connaît pas. Il faut resserrer tout ça. Ça ne fait que deux semaines qu'on bosse ensemble. Mais on s'est permis encore d'espérer" a affirmé le portier français Paul Bernardoni lundi, avant la "finale" des Bleus face au Japon. La qualification est abordable. Les Tricolores ont leur destin entre leurs mains.

Teji Savanier offre la victoire à l'équipe de France face à l'Afrique du Sud, dans le temps additionnel : 4-3, à Saitama - JO Tokyo 2020 (25/07/2021)

