Le Brésil retrouve la finale cinq ans après. Favoris et dominateurs au cours d'une rencontre hachée et disputée sur un faux rythme, les Auriverdes ont attendu la séance des tirs au but (0-0, 1-4 tab) pour se défaire du Mexique mardi à l'Ibaraki Kashima Stadium. Emprunté avec le cuir et attentiste devant l'entrejeu brésilien, El Tri ne réitérera pas l'exploit de 2012, lorsqu'il avait raflé l'or olympique devant la Seleçao à Londres.

Chargée d'une rivalité historique, la première demi-finale nous a livré le plus bel exemple d'un scénario convoquant la pression de l'enjeu au détriment du jeu. Beaucoup de fautes de part et d'autre ont animé une rencontre où les gardiens ont brillé. Guillermo Ochoa a été le premier à se mettre en évidence avec deux parades devant Arana (14e) et Dani Alves sur coup franc (23e). Mais le portier brésilien, Santos, n'a pas été en reste non plus, repoussant une tentative à bout portant de Romo en fin de première période (42e).

Richarlison et la Seleçao longtemps frustrés

Malgré quelques occasions durant le premier acte, le rythme est brutalement retombé au cours de la seconde mi-temps. Peu de constructions contre de nombreuses fautes et cartons jaunes émaillent ce deuxième acte. Plus dangereux et régulier dans ses phases de construction, la Seleçao a bien cru se mettre enfin à l'abri, 8 minutes avant le terme du temps réglementaire, lorsque Richarlison a dévié d'une jolie tête croisée un centre de Dani Alves sur le poteau. Memo Ochoa n'a pu que suivre des yeux, battu, la trajectoire heureuse de la balle pour les Mexicains.

En sursis, El Tri n'a pu que se résoudre à tenter des longs ballons à l'avant vers Martin ou Aguirre, entré en jeu durant la prolongation. Éreintés par des conditions très chaudes et humides, les 22 acteurs ont avec fatalisme attendu le glas des tirs au but. Redouté dans l'exercice, Ochoa n'a cette fois-ci rien pu faire pour éviter au Brésil de disputer une troisième finale consécutives, après 2012 et 2016. Les Auriverdes gardent dans un coin de leur tête la possibilité de réaliser un doublé unique dans leur histoire, que seule l'Argentine a accompli au XXIe siècle.