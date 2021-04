Daniele De Rossi, 37 ans, faisait partie des quatre membres de l'encadrement à avoir contracté le Covid-19 pendant un rassemblement de la Nazionale. Après une semaine, l'état de santé de De Rossi, avec fièvre et toux persistantes, a rendu nécessaire de nouveaux examens qui ont révélé une pneumonie, selon La Gazzetta dello Sport et Sky Sports.

L'ancien milieu de terrain a été hospitalisé par précaution jeudi à l'hôpital Spallanzani de Rome, spécialisé dans les maladies infectieuses. Huit joueurs ont été atteints par le Covid-19 après l'apparition d'un foyer de contamination au sein de la sélection italienne. Il s'agit de Matteo Pessina (Atalanta Bergame), Leonardo Bonucci et Federico Bernardeschi (Juventus), Marco Verratti et Alessandro Florenzi (Paris SG), Vincenzo Grifo (Fribourg) et Alessio Cragno (Cagliari).

Le gardien du Torino Salvatore Sirigu est également positif, selon plusieurs médias. Son club a annoncé un cas mais sans dévoiler l'identité du joueur. Daniele De Rossi a intégré au mois de mars l'encadrement dirigé par le sélectionneur Roberto Mancini, jusqu'à l'Euro (11 juin-11 juillet). L'ancien joueur de l'AS Rome, 18 ans durant, compte 117 sélections avec l'équipe d'Italie entre 2004 et 2017 qui en font le quatrième joueur le plus capé de la Nazionale. Il a remporté le Mondial-2006 et a atteint la finale de l'Euro-2012 contre l'Espagne.

