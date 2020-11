Football

Tour d’Europe : La Superligue européenne, c'est quoi ? Rabiot à la loupe et un focus Giroud-Pogba

TOUR D’EUROPE - Pour ce numéro, Cyril Morin vous dit tout sur la Superligue européenne avec Glenn Ceillier, il décrypte le positionnement d'Adrien Rabiot avec sa palette tactique et échange dans "Version originale" avec nos contributeurs Joffrey Pointlane et Guillaume Maillard-Pacini autour de la Premier League et de l'AC Milan.

00:30:27, 15 vues, il y a 2 heures