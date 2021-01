La Fédération française de football l'a annoncé mardi. Les Bleues de Corinne Diacre affronteront l'Islande, la Suisse et la Norvège, du 17 au 23 février, lors de la deuxième édition du Tournoi de France, épreuve amicale de lancement de l'année 2021. Les rencontres auront lieu à Metz et à Sedan pour les Bleues, tout juste qualifiées pour l'Euro 2022, contre des adversaires moins prestigieuses que l'année passée où les Pays-Bas, le Canada et le Brésil étaient venus en France.