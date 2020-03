Pas de vainqueur entre les Pays-Bas et le Brésil (0-0) lors de la deuxième rencontre du Tournoi de France. Sous une pluie battante, les Néerlandaises, vice-championnes du monde et championnes d'Europe en titre, ont globalement dominé les débats au stade du Hainaut et se sont procurées les meilleures occasions. La sélection brésilienne, entraînée par la Suédoise Pia Sundhage, a opéré en contre sans grand succès, à l'image de sa star Marta, 17 buts en cinq Coupes du monde, qui a été sevrée de ballons.

La milieu de terrain du PSG, Formiga, 42 ans, a elle manqué de présence dans l'entrejeu des "Canarinhas", qui n'ont pas réussi un tir cadré de toute la rencontre. Les Néerlandaises ont failli marquer sur une frappe de Jackie Groenen, passée juste à côté du cadre à la 20e minute, et sur une reprise manquée de peu de la Lyonnaise Shanice van de Sanden avant la pause.

Marta sortie à la mi-temps

Marta est sortie à la mi-temps, remplacée par Cristiane, un autre grand nom du football féminin brésilien. Finalistes malheureuses du dernier Mondial face aux Etats-Unis, les Néerlandaises, troisièmes du classement FIFA alors que les Brésiliennes sont neuvièmes, sont revenues des vestiaires avec les mêmes intentions. Mais lorsque Lineth Beerensteyn a stoppé Ludmila, qui filait au but à la 55e, un carton rouge, plutôt que jaune, aurait pu être brandi par l'arbitre.

Marta, la star du BrésilGetty Images

A la 61e, van de Sanden, partie dans la profondeur, a été proche de tromper Honegger, mais la gardienne brésilienne du Paris FC a réalisé un arrêt décisif. A la 73e, la même van de Sanden, une nouvelle fois lancée, a échoué à nouveau devant Honnegger, puis sur une défenseure brésilienne. Dans le premier match de cette compétition amicale, qui fait ses débuts cette année, la France a battu le Canada (1-0) mercredi à Calais. Samedi, les Pays-Bas affronteront à Calais le Canada alors que les Brésiliennes rencontreront les Françaises à Valenciennes.