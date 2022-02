Vous abordez ce Tournoi de France avec un titre à défendre. Est-ce que cela rajoute une pression supplémentaire pour ces matches amicaux ?

Wendie Renard : "Quel que soit le match, qu'il soit de préparation ou officiel, nous les abordons de la même manière : avec l'envie de gagner. C'est vrai que nous sommes les tenantes du titre. Avec le Covid, on a connu des moments difficiles donc ça va faire plaisir de retrouver notre public. Notre sport a besoin de public, c'est mieux sur le terrain d'avoir nos supporters derrière nous. Ca va aussi nous habituer par rapport aux compétitions qui vont venir parce que quand il y aura des supporters, ça sera important de bien communiquer et de parler assez fort pour s'entendre. C'est une belle répétition pour nous, je suis très heureuse de retrouver notre public à la maison."

Blessée en sélection en septembre, vous avez manqué les deux rassemblements suivants. Quel est votre état de forme ?

W.R. : "C'est vrai que c'était une première partie de saison frustrante. J'ai eu une entorse au genou avec Lyon en début de saison, ensuite j'ai eu cette blessure à la cuisse malheureusement. Ce sont des choses qui font partie du haut niveau. J'ai dû travailler beaucoup plus pour revenir en forme. Il y a eu les vacances ensuite donc ça m'a un peu coupé dans le rythme. En deuxième partie de saison, j'ai repris en club pour être performante puis l'équipe de France, avec toujours le même plaisir et le même bonheur de porter ce maillot. Je retrouve un groupe qui est le même que celui que j'ai laissé en septembre, avec toujours autant de sourires... et du travail."

Le retour de Kheira Hamraoui a créé des points de tension au sein du PSG, comment éviter que ces problèmes externes ne rejaillissent dans le groupe France ? En tant que capitaine, avez-vous un rôle particulier à jouer ?

W.R. : "On a forcément des rôles à jouer, toutes. Nous sommes en équipe de France, nous avons le même objectif : gagner. C'est vrai qu'il y a des problèmes, ce n'est pas le seul et par le passé aussi. Le plus important c'est de rester sur la même longueur d'ondes, avoir le même discours. Tout ce qui se passe en dehors concerne les joueuses. La vie privée n'a rien à faire dans le groupe, on n'a même pas à en parler. Aujourd'hui, ça concerne Kheira, la coach l'a sélectionnée pour ce Tournoi. Il faut qu'on soit toutes performantes et qu'on aille toutes dans la même direction. Kheira c'est une joueuse d'expérience, ce n'est pas le premier groupe qu'elle connaît, elle a déjà changé de clubs plusieurs fois. Pour l'instant ça se passe bien, il n'y a pas de quoi s'alarmer aujourd'hui."

