Au moins, on se concentre uniquement sur son jeu. Prise dans un ouragan médiatique pour des affaires de vie privée , Kheira Hamraoui retrouvait samedi soir une place de titulaire en équipe de France contre le Brésil (2-1) . Pas toujours pour le meilleur, comme lors du début de match et de l'action qui mène au penalty brésilien. Mais aussi avec un contenu intéressant, et une prestation aboutie pendant 90 minutes.

Une joueuse qui ne fait pas d'erreur, ça n'existe pas

"Elle a fait un match sérieux, concentrée sur son sujet. Elle a joué son rôle", a loué Corinne Diacre en conférence de presse d'après-match samedi soir à Caen. "Son erreur sur le penalty ? Il ne faut pas oublier qu'elle est à l'origine du but suivant. Les erreurs font partie du jeu, une joueuse qui ne fait pas d'erreur, cela n'existe pas, le principal c'est qu'elle ait eu la réaction."

Une réaction qui a remis les Bleues dans la rencontre, pour permettre d'assurer un deuxième succès dans ce Tournoi de France et consolider la première place avant le troisième duel contre les Pays-Bas. "Il y a eu du déchet technique, mais on a quand même eu la mainmise sur le match, avant leur penalty. Quand on ne concrétise pas, quand on ne met pas assez de mouvement, on se fait surprendre. Mais on a su réagir, c'est ce que je vais retenir ce soir", s'est félicitée Diacre.

