La réponse a fusé. Interrogé après la victoire des Bleues sur les Pays-Bas (3-1) mardi soir, Kadidiatou Diani a confirmé que sa célébration sur le deuxième but était "pour Aminata Diallo", sa coéquipière au PSG et accusée un temps de l'agression début novembre de Kheira Hamraoui. Cette dernière avait été victime d'un violent guet-apens dans la soirée du 4 novembre, au retour d'un dîner d'équipe, lors duquel deux agresseurs masqués l'avaient attaquée à la barre de fer au niveau des jambes. Diallo, témoin de la scène, avait été interpellée puis placée en garde à vue pendant deux jours, avant de ressortir libre sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle.

Mardi, Diani a donc décidé de soutenir publiquement Diallo, alors que Kheira Hamraoui, elle, a été rappelée par Corinne Diacre pour le tournoi de France. Marie-Antoinette Katoto, buteuse, a fait de même en suivant sa coéquipière parisienne devant la caméra, avant de faire un "A" avec les doigts hautement symbolique. "Vous êtes les meilleures mes soeurs", a rapidement réagi Diallo sur Instagram.

Ad

Tournoi de France Les Bleues séduisent contre les championnes d'Europe IL Y A 10 HEURES

Hamraoui a porté plainte la semaine dernière

"Les joueuses qui composent l'équipe de France sont professionnelles, l'intérêt supérieur c'est l'équipe nationale, prévenait toutefois Diacre début février. Kheira (Hamraoui) est performante. L'histoire qui est sortie ça relève du domaine privé, ça ne me regarde pas et ça ne regarde personne. Il faudra faire preuve de beaucoup d'humanité déjà, il ne faut pas oublier que Kheira est une victime dans l'histoire. On oublie un peu d'en parler ces derniers temps."

diffamation, injure publique, menaces et atteinte à la vie privée", visant La semaine passée, Kheira Hamraoui a porté plainte la semaine dernière pour "", visant notamment l'influenceur Marc Blata et le journaliste indépendant Romain Molina

Tournoi de France Un test au parfum d'Euro pour les Bleues face aux Pays-Bas HIER À 22:59