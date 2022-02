Trois jours après un large succès contre la Finlande (5-0), l’équipe de France féminine montait en gamme ce samedi avec la réception du Brésil à Caen. Les joueuses de Corinne Diacre ont bien négocié ce test avec une victoire grâce à un doublé d Marie-Antoinette Katoto (2-1). Mardi, les Bleues défieront les Pays-Bas au Havre pour la finale de cette deuxième édition du Tournoi de France.

Cela avait pourtant mal démarré. Contre le cours du jeu, l’équipe de France a été surprise par une incursion de Debinha dans la surface. En retard, Kheira Hamraoui, titulaire avec les Bleues pour la première fois depuis 2016, a concédé un penalty. Le jour de ses 36 ans, la star brésilienne Marta l’a converti d’une panenka (0-1, 19e).

Coaching gagnant pour Diacre

Mais la réaction française a été immédiate. Sur un ballon à priori anodin, Leticia, la gardienne brésilienne, a totalement manqué sa sortie. A l’affût dans les six mètres, Katoto en a profité pour égaliser (1-1, 23e). Sans se procurer un nombre incalculable d’occasions, l’équipe de France s’est montrée plus entreprenante et aurait pu prendre l’avantage dès le retour des vestiaires. Mais le coup de tête d'Ève Périsset a été repoussé par une superbe parade de Leticia (52e).

La différence s’est finalement faite peu avant l’heure de jeu avec trois changements salvateurs opérés par Corinne Diacre. Car sur son premier ballon, Sakina Karchaoui a trouvé Kadidiatou Diani au second poteau dont la remise dans l’axe a permis à Katoto de signer un doublé (2-1, 59e). Déjà la 21e réalisation en sélection pour l’attaquante du PSG. Un but qui permet aux Bleues d’enchaîner et de gagner en confiance avant un nouveau test mardi face aux Pays-Bas, finalistes de la dernière Coupe du monde.

