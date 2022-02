L'équipe de France, victorieuse de ses huit derniers matches, affronte mardi (21h10) au Havre son adversaire le plus redoutable de la saison, les Néerlandaises, championnes d'Europe en titre, que les Bleues pourraient retrouver dans cinq mois en phase finale de l'Euro. Le Tournoi de France, épreuve amicale aux allures de préparation pour la compétition européenne (6-31 juillet), offre aux Bleues une montée en puissance bienvenue : après la Finlande, écartée sans ménagement (5-0), et le Brésil, assez bien maîtrisé (2-1), les joueuses de Corinne Diacre franchissent un palier supplémentaire avec les Néerlandaises.

"Un match nul va nous suffire, mais on ne jouera pas le match nul", a prévenu la sélectionneuse, consciente que le titre honorifique de vainqueur du Tournoi de France revêtira moins d'importance que l'impression laissée par les Françaises sur la route de l'Euro, leur première grande compétition depuis le Mondial 2019 à domicile.

"Cela fait du bien de jouer des matches comme cela, avec des adversaires coriaces. La coach nous l'a dit, on sait qu'on aura des matches comme cela pendant l'Euro", insiste la milieu Sandie Toletti, impressionnante d'activité face aux Brésiliennes samedi à Caen, une opposition enfin à la hauteur après une série de matches à sens unique.

En Angleterre, lors du Championnat d'Europe, les Bleues auront un premier tour largement à leur portée face à l'Italie, la Belgique puis l'Islande, mais elles pourraient retrouver les Pays-Bas dès les quarts de finale, précisément le stade de la compétition où les Tricolores ont été éliminées à tous les tournois majeurs depuis 2013. "Tous les matches sont des tests", insiste Corinne Diacre, sans vouloir considérer l'affiche de mardi comme un sommet.

La France a sans doute plus de talents individuels que toute autre nation dans le monde

C'en est un, pourtant : les Pays-Bas sont une référence depuis cinq ans et leur sacre à l'Euro 2017, suivi d'une finale de Coupe du monde en 2019 et d'un quart aux derniers JO, perdu dans une frustrante séance de tirs au but contre les Etats-Unis (2-2, 4-2 t.a.b.). "Ce sera clairement un bon match pour voir où nous en sommes et sur quoi nous devons travailler", estime auprès de l'AFP Vivianne Miedema, la superstar des "Oranjeleeuwinnen" ("Les Lionnes oranges"), détentrice du record de buts des sélections néerlandaises avec 85 unités à seulement 25 ans.

Le jeune sélectionneur anglais des Pays-Bas, Mark Parsons (35 ans), nommé l'été dernier, sait en tout cas à quoi s'attendre. "Je le pense quand je dis que la France a sans doute plus de talents individuels que toute autre nation dans le monde. J'ai affronté Melvine Malard et Delphine Cascarino en août (avec Portland), la seule chose à faire quand elles ont le ballon, c'est croiser les doigts en espérant qu'elles ratent le cadre", assure-t-il à l'AFP.

Tounkara ou Mbock en défense centrale ?

Miedema, comme sa compatriote Lieke Martens, titrée en Ligue des champions avec Barcelone, arrivent avec plus de fraîcheur que Cascarino : au contraire de la Lyonnaise, elles ont toutes deux été préservées contre la Finlande samedi (3-0). Le onze tricolore risque lui de rester proche de celui aligné contre la Seleçao, avec en attaque l'intenable Marie-Antoinette Katoto, double buteuse samedi soir, et sa coéquipière du PSG Kadidiatou Diani.

L'autre Parisienne Kheira Hamraoui, titularisée pour la première fois sous le mandat de Diacre samedi avec une prestation mitigée à la clé dont un penalty concédé, espère enchaîner, plus de trois mois après avoir été victime d'une violente agression dont les remous ont perturbé le vestiaire parisien. Quelques interrogations persistent en défense centrale, pour savoir qui d'Aïssatou Tounkara ou de Griedge Mbock accompagnera la capitaine Wendie Renard dans l'axe, et sur l'identité des latérales. Autant d'incertitudes à balayer à quelques mois de l'Euro.

