Toute la série "fantasmes tactiques" : Griezmann à Liverpool, Pogba ou PSG ou CR7 au Barça

Toute la semaine, Eurosport s’est amusé à imaginer les plus grandes stars de la planète foot dans un autre club que le leur. Aucune info mercato, juste du pur fantasme tactique sous l’œil expert de Jean-Marc Furlan. Messi, Neymar, Griezmann, Pogba, Mbappé ou Cristiano Ronaldo : retrouvez tous les épisodes.

Episode 1 : Lionel Messi à Manchester City

Envie de revoir les deux associés ? Nous aussi ! Mais à City, il y a du monde et surtout énormément d’options pour Pep Guardiola. Un casse-tête pas possible et deux limites majeures : Messi à City, c’est difficile.

Football Les rois sans couronne : Baggio, "Roby" le maudit IL Y A UNE HEURE

Fantasmes Tactiques - Lionel Messi à Manchester City Crédits Eurosport

Episode 2 : Neymar au Real

Sur le papier, ça fait sens. Sur le terrain ? A priori aussi. En remettant au goût du jour un schéma en sapin de Noël qui a fait la renommée de Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane peut faire de Neymar le joueur parfait pour le Real Madrid et le vrai successeur du duo Messi-Ronaldo. Verdict : c’est très sexy !

Fantasmes Tactiques - Neymar au Real Madrid Crédits Eurosport

Episode 3 : Griezmann à Liverpool

Un guerrier qui ne lâche rien. Une animation offensive à repenser. Mais un mariage philosophique qui a tout pour coller. Imaginer Antoine Griezmann à Liverpool s’avère finalement assez simple. Encore faut-il que le Français trouve sa place aux côtés du trio Salah-Firmino-Mané. On a peut-être une astuce…

Fantasmes Tactiques - Antoine Griezmann à Liverpool Crédits Eurosport

Episode 4 : Pogba au PSG

Un milieu de terrain dominant, un leader au caractère affirmé et un mariage avec Verratti alléchant : Paul Pogba au PSG, c’est peut-être l’idée de l’année. Car les deux entités ont tout pour s’entendre. Reste à Thomas Tuchel de trouver le schéma adéquat.

Fantasmes Tactiques - Paul Pogba au PSG Crédits Eurosport

Episode 5 : Mbappé à la Juventus

Deux superstars mais un profil similaire : Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo partagent cette nécessité de s’appuyer sur un avant-centre de fixation pour briller. Alors, comment réussir à les associer à la Juve ? On a trouvé la solution et ça fait peur.

Fantasmes Tactiques - Kylian Mbappé à la Juventus Turin Crédits Eurosport

Episode 6 : Cristiano Ronaldo au Barça

On a osé. Mais c’était tellement tentant. Imaginer Cristiano Ronaldo dans le FC Barcelone de Lionel Messi, c’est se plonger dans un univers parallèle où les deux superstars pourraient cohabiter. Possible ? Oui. Souhaitable ? Ça se débat…

Par Vincent BREGEVIN et Cyril MORIN, visuels Quentin GUICHARD

Fantasmes Tactiques - Cristiano Ronaldo au Barça Crédits Eurosport

Play Icon

Football 27e j. - Kohfeldt (Werder) n'a pas fêté la victoire avec ses joueurs : "C'était de l'autoprotection" IL Y A UNE HEURE

Play Icon