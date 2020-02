Le match était sans enjeu puisque les deux équipes étaient d'ores et déjà qualifiées. Mais les Américaines, sérieuses, ont battu le Canada (3-0) dimanche dans la finale de qualification olympique de la zone Concacaf (Amérique du nord, centrale et Caraïbes). Les championnes du monde avaient obtenu leur qualification en demi-finale après avoir écrasé le Mexique 4-0 tandis que le Canada obtenait ses billets pour les JO grâce à sa victoire 1-0 face au Costa Rica, toujours en demies.

" La chose la plus importante est de se qualifier "

Lynn Williams, Lindsey Horan et Megan Rapinoe ont marqué pour les Américaines, invaincues en 28 rencontres. Elles n'ont pas encaissé de but durant les cinq matches du tournoi, écrasant leurs adversaires par un joli 25-0 cumulé. "La chose la plus importante est de se qualifier", a dit l'Américaine Christen Press. L'équipe américaine a évolué dans chaque édition des JO depuis que le football féminin a été ajouté au programme en 1996.

Les Etats-Unis ont obtenu quatre médailles d'or mais cherchent à se racheter devant leurs supporters après avoir été éliminés en quarts de finales par la Suède à Rio en 2016. Pour sa part, le Canada brigue pour une troisième fois une place sur le podium à Tokyo, après avoir été médaillé de bronze à Londres-2012 et Rio-2016.