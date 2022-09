City surveille toujours Aouar

Selon le Manchester Evening News , la blessure longue durée de Kalvin Philipps pourrait pousser Pep Guardiola à réclamer un milieu de terrain supplémentaire en vue de l'été prochain. Et le nom d'Houssem Aouar est bien sur la liste des Citizens. En fin de contrat en 2023, le Lyonnais garde une belle cote auprès du technicien catalan et sa situation contractuelle semble séduire le club mancunien, qui ne veut pas investir des mille et des cents pour une recrue d'appoint.

Ad

Notre avis : Une porte de sortie inespérée pour Aouar, à condition de ne pas prolonger avec l'OL.

Transferts Les 5 infos mercato de vendredi 23/09/2022 À 10:12

La Juve parmi les prétendants pour Griezmann ?

Antoine Griezmann restera-t-il à l'Atlético en fin de saison ? Alors que le FC Barcelone et les Colchoneros négocient un nouveau prix d'achat pour le Français (40M d'euros actuellement), la la Gazzetta dello Sport annonce ce dimanche que la Juventus Turin surveille de près la situation pour éventuellement en profiter. Selon le média italien, la Vieille Dame espère que les discussions entre les deux clubs espagnols échouent pour proposer une somme d'argent au Barça l'été prochain alors que "Grizou" n'aura plus qu'un an de contrat. Autre condition : que Griezmann accepte de baisser largement son salaire.

Notre avis : Beaucoup trop de "si" dans l'affaire…

Transfert, salaire, valeur : Une première sélection, ça change quoi ?

Majer dans le viseur d'Arsenal

Sa cote continue de grimper. Déjà surveillé de très près par l'Atlético de Madrid cet été, Lovro Majer a désormais Arsenal comme courtisan selon The Mirror . Le tabloïd anglais affirme même que les Gunners auraient envoyé des émissaires lors de la trêve pour surveiller le Croate. Il faudrait cependant débourser près de 60 millions d'euros pour convaincre le club breton.

Notre avis : Alors que Xhaka a déjà 30 ans, Arsenal cherche des solutions d'avenir.

Le Barça étudie les options pour Messi

En fin de contrat en 2023 avec le PSG, Lionel Messi attend la Coupe du monde avant de trancher son avenir personnel. Mais du côté de Barcelone, on réfléchit à la méthode adéquate pour se rabibocher avec l'Argentin. Mundo Deportivo avance ainsi que la direction actuelle envisage différents scénarios, d'un hommage au Camp Nou à un rôle plus officiel d'ambassadeur. Et un retour comme joueur ? L'option n'est pas écartée mais semble quand même secondaire.

Notre avis : Que Messi incarne le Barça dans son après-carrière, c'est logique. Qu'il y retourne avant semble improbable.

Mbappé après Messi et Ramos : pourquoi le PSG n'en a pas fini avec ses problèmes de transfert

MU veut déclencher la clause de Rashford

Cité comme piste du PSG cet été, Marcus Rashford est resté à Manchester United. Si son contrat court jusqu'en 2023, une clause existe pour prolonger automatiquement d'une saison. Selon le Daily Star , MU compte activer cette clause très prochainement si les discussions autour d'un nouveau contrat de cinq ans continuent de patiner du côté d'Old Trafford. En somme, les Mancuniens veulent sécuriser leur symbole avant de repartir en négociation.

Notre avis : Logique que Manchester United cherche à couvrir ses arrières

Transferts Un nouveau pilier du Real pour redresser Liverpool cet hiver ? 22/09/2022 À 22:01