Transferts

Le Bayern veut plus pour Lewandowski

Alors que l'attaquant polonais a fait savoir qu'il voulait quitter le Bayern Munich cet été, sans doute pour aller du côté du FC Barcelone, les Bavarois demandent désormais 50 millions d'euros selon Catalunya Radio. Des exigences qui compliquent la tâche du Barça.

Notre avis : Des exigences pas vraiment démesurées au vu des performances du Polonais.

Mané vers le Bayern : Comment le Sénégalais peut faire oublier Lewandowski

Suarez se propose à la Juve

Un peu moins de deux ans après son examen d'italien "bidonné", voilà que Luis Suarez est de nouveau associé à la Serie A et la Juventus Turin. Selon La Stampa et La Gazzetta dello Sport, les agents de l'attaquant l'ont en effet proposé à la Vieille Dame, qui serait en quête de renfort pour son attaque. Mais pas certain que ce retour de flamme ne plaise aux Bianconeri.

Notre avis : Une bonne doublure qui pourrait apporter beaucoup d'expérience à Vlahovic.

City proche de Touré (Le Havre)

Courtisé par l'OM et l'OL, Isaak Touré devrait finalement quitter Le Havre pour Manchester City. D'après L'Equipe, le défenseur central de 19 ans est allé visiter les installations des Citizens et serait convaincu de rejoindre l'équipe de Pep Guardiola, qui pourrait le prêter dans l'un de ses clubs satellites, dont Troyes qui serait très intéressé.

Notre avis : Un saut de géant et une opportunité de s'aguerrir à Troyes.

Paris vise De Ligt

La quête à un défenseur central se poursuit pour le PSG. Si Milan Skriniar reste la priorité (offre de 50 millions, prix fixé à 80 millions par l'Inter), le club de la capitale s'intéresserait également à Matthijs de Ligt (Juventus Turin), déjà pisté lorsqu'il évoluait à l'Ajax Amsterdam. Sous contrat jusqu'en 2024, le défenseur néerlandais serait également dans le viseur de Chelsea et Manchester City selon le Corriere dello Sport.

Notre avis : Une solution de secours solide si le dossier Skriniar tombe à l'eau.

Celik toujours dans le viseur de la Roma

Selon Sky Sport Italia, l'AS Rome continue de viser Zeki Çelik. Les négociations avec le LOSC seraient toujours en cours, même si plusieurs millions d'euros séparent encore l'offre (aux alentours des 6 millions) et la demande (10 millions).

Notre avis : L'occasion pour Celik de passer au niveau supérieur.

Une nouvelle piste pour Aouar ?

D'après le média italien Il Tiempo, la Roma prépare le départ d'Henrikh Mkhitaryan. L'Arménien est en fin de contrat et n'a pas souhaité prolonger l'aventure avec la Louve. Pour le remplacer, le nom d'Houssem Aouar aurait été glissé aux oreilles de José Mourinho.

Notre avis : Aouar risque de ne pas avoir de plus grosses possibilités au vu de sa saison.

Bissouma, c'est imminent

Alors qu'un accord avait été annoncé dans la matinée pour le transfert de Yves Bissouma de Brighton à Tottenham, Sky Sports assure désormais que même la visite médicale est déjà programmée pour jeudi. Si elle se passe comme prévu, l'officialisation du transfert pourrait arriver rapidement.

Notre avis : Il est temps pour Bissouma de passer un cap.

Séville fonce sur Badiashile

D'après RMC Sport, les Andalous souhaiteraient faire une offre pour le défenseur de Monaco, Benoît Badiashile. Monchi, le directeur sportif du club, qui cherche à combler le départ de Diego Carlos à Aston Villa, aurait déjà assisté à plusieurs réunions avec les dirigeants du club de la Principauté.

Notre avis : Un très bon point de chute où il pourra retrouver Jules Koundé, si ce dernier reste à Séville.

Matic est à la Roma

La signature était pressentie, voilà qu'elle est officielle. Nemanja Matic (33 ans) s'est engagé avec l'AS Roma. Le Serbe était libre, puisque son contrat avec Manchester United n'avait pas été renouvelé. Il s'est engagé pour une saison, plus une en option.

Notre avis : Une recrue d'expérience mais pas un joueur capable d'occuper l'entrejeu toute une saison.

United toque à la porte pour Eriksen

Selon les informations de The Athletic, les Red Devils auraient fait une proposition de contrat au Danois de 30 ans, de nouveau performant avec Brentford. Malgré cette proposition surprenante, Frenkie De Jong resterait le choix numéro 1 des Mancuniens.

Notre avis : Erisken libre est une opportunité à saisir, pourquoi pas vu le chantier à Manchester.

Kalimuendo a refusé Nottingham

Selon les informations de Foot Mercato, Arnaud Kalimuendo, dont le second prêt à Lens vient de se terminer, aurait refusé une offre de Nottingham Forest, fraîchement promu en Premier League. D'autres clubs anglais comme Leicester et Newcastle auraient toujours un œil sur lui. Pour le moment, il est toujours parisien.

Notre avis : Kalimuendo peut prétendre à mieux et a encore du temps devant lui.

Qui aura Raphinha ?

L'attaquant de Leeds passé par Rennes est courtisé. The Athletic parle d'Arsenal, Tottenham et Barcelone, rien que ça. Les Peacocks seraient prêts à discuter mais ne céderaient pas le Brésilien sans un joli chèque.

Notre avis : Il fait parler de lui depuis son arrivée à Leeds, la bataille pour l'avoir s'annonce âpre.

