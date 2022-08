Foden vers un nouveau bail juteux à Manchester City

Les Skyblues vont blinder leur pépite. Pur produit du centre de formation mancunien, Phil Foden devrait rempiler avec Manchester City. Selon les informations du Daily Mail, l'international anglais de 22 ans devrait signer jusqu'en 2028 avec les Citizens et percevoir un nouveau salaire proche des 13 millions d'euros.

Notre avis : Une belle récompense pour le natif de Stockport et une splendide preuve d'attachement de la part de City qui compte en faire son porte-drapeau pour les années à venir.

Il a l'étiquette du "nouveau Haaland". Pour sa troisième saison à Salzbourg, Benjamin Šeško (19 ans) est amené à exploser aux yeux du monde entier. Ces dernières heures, AS rapporte que plusieurs poids lourds du football européen serait sur les traces de l'international slovène (13 sélections, 2 buts). Le FC Barcelone, Liverpool, l'Atlético, Chelsea et le PSG suivrait le joueur.

Toutefois, Fabrizio Romano avance que Manchester United aurait une longueur d'avance. Les Red Devils auraient déjà rencontré les agents de l'attaquant et pourraient passer la seconde dans le dossier.

Notre avis : Difficile de voir Šeško sur le départ cet été… Mais en cas de gros chèque, il paraît peu probable de voir Salzburg résister.

Benjamin Sesko du Red Bull Salzburg lors d'un match amical en janvier 2022. Crédit: Getty Images

Chelsea optimiste pour De Jong

Courtisé de longue date par Manchester United, Frenkie De Jong a toujours son avenir aussi flou. Ce mercredi, The Athletic annonce que MU a bien un accord avec le Barça pour le joueur à hauteur de 85 millions d'euros, mais lui laisse planer le doute… Les Blues se tiendraient prêt à doubler les Red Devils dans ce dossier et seraient confiants quant à son arrivée.

Notre avis : Ca s'en va et ça revient, comme tous les jours ou presque dans le dossier De Jong. Et ça va encore continuer.

Dortmund accélère sa recherche devant et pense à Depay

Un nom de plus vient s'ajouter à la longue liste des cibles du BvB pour son attaque. Après Piatek, Icardi, Milik ou encore Cordoba, le Borussia Dortmund aurait ciblé Memphis Depay comme remplaçant potentiel de Sébastien Haller. Selon Sport, les Borussen devraient prochainement se rapprocher de leurs homologues barcelonais pour prendre la température.

Ces dernières heures, le président Hans-Joachim Watzke, présent dans Sportschau sur ARD, a confirmé des mouvements futurs dans l'effectif des Marsupiaux. "Je pense que nous allons faire quelque chose au niveau de l'effectif. Même s'il est difficile de trouver la bonne solution car les cibles ne sont pas nombreuses sur le marché. Idéalement, quelque chose devrait se produire dans les huit à dix prochains jours".

Notre avis : Un profil différent de Haller certes, mais un Depay revanchard peut clairement s'éclater au Signal Iduna Park et en Bundesliga.

Monza ne lâche pas Icardi

Déjà très ambitieux depuis le début du mercato, le Monza de Silvio Berlusconi et Adriano Galliani continue de rêver en grand. Tuttosport annonce que le club lombard souhaite toujours recruter Mauro Icardi, plus que jamais poussé poussé vers la sortie au PSG. Et même si cette piste semble quasi-impossible à finaliser pour le promu, le "Condor" Galliani pourrait parvenir à ses fins.

Notre avis : Quoi qu'on puisse en penser, Monza a les moyens et les ficelles pour attirer Icardi en Lombardie. Reste à savoir quand et surtout comment cela peut se concrétiser.

Mertens rembarre la Juventus

Libre depuis la fin de son contrat avec le Napoli, où il est le meilleur buteur de l'histoire du club, Dries Mertens (35 ans) aurait refusé les approches de la Vieille Dame, comme le révèle la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Le Belge ne souhaiterait pas rejoindre la Juve "par respect pour Naples" explique le quotidien.

Notre avis : La Juve va encore devoir creuser pour son renfort offensif. Le suspense reste entier sur la prochaine destination de l'attaquant.

Le Barça n'est pas rassasié derrière

Malgré les arrivées d'Andreas Christensen (Chelsea) et de Jules Koundé (Séville FC), le FC Barcelone pourrait encore dégainer pour sa charnière. Ce mercredi, AS explique qu'Iñigo Martinez serait suivi par les Blaugranas. Le défenseur international a une clause libératoire de 80 millions d'euros, mais n'a plus qu'un an de contrat à l'Athletic Bilbao. Sport annonce une première banderille à 15 millions d'euros de la part des Catalans.

Notre avis : Martinez est une très belle affaire à saisir, mais est-ce vraiment le secteur prioritaire à renforcer pour le Barça maintenant ? Xavi doit avoir une autre idée derrière la tête.

Manchester United va relancer Dest

Retour de flamme des Red Devils pour Sergiño Dest ? Selon les dernières indiscrétions de Sport, Manchester United pourrait prochainement dégainer pour le latéral droit de 22 ans, ciblé en début de mercato pour concurrencer Aaron Wan-Bissaka. Le FC Barcelone pourrait libérer l'international américain pour moins de 20 millions d'euros.

Notre avis : C'est probablement l'un des prochains mouvements à MU. Dest connaît parfaitement Ten Hag et se fondrait à merveille dans le collectif du Batave.

Weigl vers un retour au pays ?

En fin de contrat dans deux ans à Benfica, Julian Weigl (27 ans) n'est plus spécialement en odeur de sainteté du côté de l'Estádio da Luz. Record explique que l'international allemand ne ferait pas partie des plans de Roger Schmidt, le nouvel entraîneur. Une situation que suivrait avec attention le Borussia Mönchengladbach selon Sky Deutschland. Toutefois, les Fohlen ne seraient pas chauds à poser les 15 millions nécessaires pour le recruter.

Notre avis : Un joueur fiable, encore jeune et surtout ultra-talentueux, il devrait y avoir plus de prétendants dans les prochains jours pour l'ancien joueur du BvB, si sa disponibilité est confirmée.

Mehdi Taremi (FC Porto) et Julian Weigl (Benfica Lisbonne) / Primeira Liga Crédit: Getty Images

Chelsea lorgne aussi Walker-Peters

Alors que la priorité semble s'appeler Denzel Dumfries (Inter Milan), les Blues seraient pourtant très intéressés par le profil de Kyle Walker-Peters (Southampton). C'est ce que confirme le Guardian dans son édition du jour. Thomas Tuchel apprécierait beaucoup le profil du défenseur anglais de 25 ans, capable d'évoluer sur les deux côtés de la défense.

Notre avis : Comme pour Dumfries, il faudra signer un gros chèque pour attirer "KWP" à Stamford Bridge. Peut-être plus conséquent même quand on connaît les sommets que peuvent prendre les transferts entre clubs anglais…

Doublé pour Cucurella, Manchester City s'active à gauche

Visiblement dépassé par Chelsea dans le dossier Cucurella, le champion d'Angleterre en titre aurait coché le nom de Sergio Gomez (21 ans) et serait entré en négociations avec Anderlecht selon The Athletic. Autre joueur suivi par les Citizens, l'international croate Borna Sosa (24 ans) serait pisté par le club mancunien. L'actuel défenseur de Stuttgart s'est imposé comme l'un des meilleurs à son poste outre-Rhin.

Notre avis : Deux pistes très prometteuses et forcément moins onéreuses que Cucurella. L'échec du dossier Cucurella est finalement un mal pour un bien pour City.

Borna Sosa Crédit: Getty Images

Onana vers West Ham

Lille peut (encore) se frotter les mains. Habitués aux ventes XXL, les Dogues sont proches d'en conclure une nouvelle. Ce mercredi, Sky Sports annonce que le LOSC et West Ham seraient tombés d'accord pour le transfert du milieu international belge Amadou Onana (21 ans) pour un montant de 40 millions d'euros, bonus compris. Des détails restent encore à régler pour finaliser l'opération.

Notre avis : A ce tarot, Lille a raison de ne pas hésiter. Encore une vente qui va faire du bien aux finances nordistes, mais surtout une belle manne pour finaliser d'autres dossiers dont celui de Blas.

Amadou Onana Crédit: Getty Images

Avec Viti, Nice assure ses arrières

C'était attendu, c'est désormais officiel. Ce mercredi, les Aiglons ont annoncé l'arrivée de Mattia Viti (20 ans) en provenance d'Empoli. Le défenseur italien débarque contre 13 millions auxquels 2 de bonus pourront se rajouter. La durée de son contrat n'a pas été précisée.

Notre avis : Encore un très bon coup de la part du Gym qui prépare l'avenir et s'assure les services d'un joueur très performant en Serie A la saison dernière.

Balogun, encore un joli coup pour le Stade de Reims

Le champagne est de sortie à Reims. Et sur ce coup, on ne l'avait vraiment pas vu venir. Ce mercredi, Reims a annoncé l'arrivée de Folarin Balogun (21 ans). L'attaquant est prêté pour une saison sans option d'achat par Arsenal. Le jeune Anglais était prêté à Middlesbrough pour la seconde partie de saison 2021-2022.

Notre avis : Une signature intrigante pour les Rémois. Balogun est considéré comme l'un des grands espoirs d'Arsenal et a besoin de s'aguerrir.

Fulham tient son nouveau portier

Cette fois, c'est fait. Dans les petits papiers des Cottagers depuis plusieurs jours voire semaines, Bernd Leno (30 ans) rejoint bel et bien Fulham. L'international allemand (9 sélections) s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec les pensionnaires de Craven Cottage contre 10 millions d'euros. La saison passée, l'ancien portier de Leverkusen avait perdu sa place au détriment d'Aaron Ramsdale.

Notre avis : Fulham avait besoin d'un gardien impérativement, Leno cherchait de temps de jeu surtout dans l'optique du Mondial, tout le monde est content.

