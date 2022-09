Le Barça va négocier pour Griezmann

Mundo Deportivo annonce ce vendredi que le Barça "va négocier" pour le champion du monde, acheté quelque 120 millions à l'été 2019 et prêté pour deux saisons chez les Colchoneros. Le quotidien espagnol précise que les Blaugrana voudraient récupérer 25 millions d'euros minimum et conclure un accord avant Atlético Madrid-Barcelone le 7 janvier prochain. Alors qu'Antoine Griezmann est contraint de débuter les matches après l'heure de jeu depuis début août, en raison d' une clause que l'Atlético Madrid ne souhaite pas voir lever ée,

Notre avis : En attendant, la situation reste compliquée pour Antoine Griezmann, surtout à moins de deux mois du Mondial.

Kouassi n'exclut pas un retour à Paris

Je n'ai pas eu de regrets. Si j'éprouve des regrets, cela signifie qu'à l'époque, je n'étais pas sûr de mon choix à 100 %. Ce n'était pas le cas, j'étais sûr. Mes choix, je les assume", a-t-il déclaré dans un premier temps. Car le défenseur de 20 ans n'a pas caché son objectif de revenir jouer un jour pour le PSG. "Pour un enfant parisien, c'est toujours un objectif. C'est à moi de progresser, d'atteindre un jour le niveau de Paris", a-t-il noté. Malgré deux saisons dans l'ombre au Bayern Munich, Tanguy Kouassi a expliqué vendredi à L'Equipe pourquoi il avait quitté le PSG libre à l'été 2020.

Notre avis : Difficile de l'imaginer revenir sur le court terme au regard des conditions de son départ en 2020. Mais en football tout est possible...

Hazard reconnaît être dans une situation "délicate" au Real

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Real Madrid, Eden Hazard a reconnu jeudi soir, après Pays de Galles-Belgique (1-2) où il a disputé les 65 premières minutes, qu'il était dans une situation "délicate" avec le champion d'Espagne en titre.

"Ce sont des moments compliqués, parce que j'ai envie de jouer mais je ne joue pas. Je me donne à fond, j'ai envie d'être sur le terrain. Je me sens bien au Real Madrid, c'est juste que je joue moins, mais quand je joue, je joue bien. C'est une situation délicate. Je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je vais revenir, mais il faut juste que je joue", a déclaré en conférence de presse l'ancien Lillois, qui a seulement participé à trois matches de Liga, dont un comme titulaire, depuis le début de la saison.

Notre avis : A 31 ans, Eden Hazard pourrait prochainement envisager un départ si sa situation s'éternise.

Thiago Silva veut jouer jusqu'à 40 ans

En conférence de presse, Thiago Silva (38 ans) a déclaré que son "but" était de "jouer jusqu'à 40 ans". "Nous verrons comment se passera le Mondial. Cela dépendra aussi de cette saison... et de ma situation contractuelle", a-t-il déclaré. Pour l'heure, l'ex-joueur du PSG est lié à Chelsea jusqu'en juin 2023.

Notre avis : Le défenseur enchaîne les matches en qualité de titulaire depuis le début de la saison avec les Blues. Physiquement, l'ancien Milanais semble prêt à enchaîner.

Monza a tenté sa chance pour Dybala

Promu cette saison en Serie A, Monza a tenté de recruter Paulo Dybala cet été. L'international argentin, libre de tout contrat après son départ de la Juventus, a finalement signé à l'AS Roma. "Nous avons essayé de le convaincre mais c'était impossible du côté du joueur, a révélé Adriano Galliani à Sky Italia. Quant à Mauro Icardi, il n'a jamais été proche de Monza. C'était une idée de Silvio Berlusconi, rien de plus."

Notre avis : Si Monza s'installe en Serie A dans le futur, il pourrait envisager de recruter des joueurs de la stature de Paulo Dybala.

