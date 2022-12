Fernandez aurait trouvé un accord avec Liverpool

Selon une information du média argentin La Capital, reprise mardi par le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Liverpool aurait trouvé un accord avec Benfica pour le transfert d'Enzo Fernandez au mois de juin prochain. Egalement sur les tablettes du FC Barcelone et du Real Madrid, le milieu de terrain de l'Albiceleste, qui est l'une des révélations du Mondial 2022, pourrait coûter 120 millions d'euros aux Reds. Dans l'affaire, son club formateur, River Plate, pourrait récupérer 25% de la somme, soit 30 millions d'euros.

Ad

Notre avis : Ce milieu de terrain généreux a un style de jeu qui correspond à celui prôné par Jürgen Klopp. Mais il devra trouver ses marques sur le plan physique pour s'imposer en Premier League.

Transferts Les 6 infos mercato de lundi IL Y A UN JOUR

Arsenal en pole pour João Felix ?

Arrivé à l'Atlético Madrid à l'été 2019 contre un transfert de quelque 130 millions d'euros, João Felix n'est plus sur la même longueur d'ondes que Diego Simeone et les Colchonéros ne seraient pas contre un départ de l'attaquant international portugais cet hiver. Selon Sport, cinq équipes seraient sur les rangs : Arsenal, le PSG, Manchester United, Chelsea et Aston Villa. Le quotidien espagnol précise que les Gunners seraient en pole sur ce dossier.

Notre avis : Tout semble encore très ouvert sur ce dossier.

... et serait proche d'engager Mudryk

Avec 10 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mykhaylo Mudryk a été une vraie révélation sur le Vieux Continent avant la Coupe du monde. Selon The Athletic, Arsenal serait proche d'obtenir la signature de l'ailier international ukrainien lors du mois de janvier et pourrait offrir un peu moins de 100 millions d'euros au Shakhtar Donetsk.

Notre avis : Mykhaylo Mudryk pourrait être un apport non négligeable pour les Gunners dans leur quête de premier titre de champion d'Angleterre depuis 2004.

Chelsea aurait approché Moukoko

Sous contrat avec Dortmund jusqu'en juin 2023, Youssoufa Moukoko attise les convoitises des plus grands clubs d'Europe. Selon le journaliste Nicolo Schira, Chelsea a récemment approché l'entourage de l'attaquant international allemand de 18 ans (2 sélections) pour le récupérer libre dans six mois.

Notre avis : La bataille sera rude pour attirer le joueur, s'il ne prolonge pas au BvB d'ici juin prochain.

Le PSV attend un transfert record pour Gakpo

Cody Gakpo a été l'une des grandes satisfactions néerlandaises lors de la Coupe du monde, avec notamment trois buts au compteur. Ainsi, le joueur de 23 ans attise les convoitises comme l'a indiqué Marcel Brands, le directeur du football du PSV Eindhoven, lors de l'émission de TV néerlandaise Eeuwig Trouw.

"Seulement dix à douze clubs peuvent s'offrir Cody Gakpo cet hiver. Pour qu'il parte en janvier, cela devra être le transfert record de l'histoire du club et l'offre qui correspondra aux plans de Cody Gakpo. Pour l'heure, nous n'avons encore reçu aucune offre officielle", a-t-il indiqué. Pour rappel, le joueur le plus cher de l'histoire du PSV Eindhoven est Hirving Lozano (45 millions d'euros).

Notre avis : L'effet Coupe du monde pourrait pousser des gros clubs à faire des folies cet hiver. Le record du joueur napolitain pourrait bien tomber en janvier.

Les Bleus sont-ils désormais les grands favoris? "La France est au-dessus des autres"

Charbonnier vers Saint-Etienne

Suivi par Caen et Le Havre, Gaëtan Charbonnier (33 ans) aurait choisi de rejoindre Saint-Etienne cet hiver, révèlent Paris-Normandie et L'Equipe. L'ancien attaquant montpelliérain ne se satisfait pas de son statut de remplaçant à Auxerre et aurait été convaincu par l'offre de l'ASSE, qui lui proposerait un salaire mensuel de 100 000 euros brut hors primes.

Notre avis : L'expérience de Gaëtan Charbonnier sera primordiale pour aider les Verts à se sortir de la zone rouge de la Ligue 2.

Transferts Les 5 infos mercato du week-end HIER À 10:53