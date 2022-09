Nottingham Forest annonce l'arrivée de Serge Aurier

Sans club depuis deux mois et la fin de son contrat à Villarreal, Serge Aurier a trouvé un nouveau club. Ce mercredi soir, Nottingham Forest a officialisé la venue de l'ancien Parisien, dont la durée du bail n'a pas été précisée. L’opération sera définitivement validée "sous réserve de l’approbation du visa", précise le promu anglais. Un an après son départ de Tottenham, Serge Aurier retrouve la Premier League.

Notre avis : A 29 ans, Serge Aurier aura à coeur de prouver qu'il est toujours capable de réaliser de grandes choses.

Musiala heureux au Bayern...

Interrogé par Bild, Jamal Musiala a confié tout son bonheur de jouer sous les couleurs du Bayern Munich. "Jouer toute ma carrière au FC Bayern ? De nombreux facteurs sont réunis. Je suis très heureux au Bayern. On ne sait jamais ce qui se passera dans 6-7 ans. La Premier League ? Un championnat très relevé, les grandes stars y vont. Mais... aucune idée, maintenant je suis au Bayern, qui est un très grand club", a-t-il confié.

Notre avis : Musiala est le présent et le futur du club. Le Bayern fera tout pour le conserver aussi longtemps que possible.

... qui pense à Kane pour 2023

Et si Harry Kane rejoignait le Bayern Munich l'été prochain ? D'après le journaliste Fabrizio Romano, c'est possible. En effet, le club bavarois songerait à l'attaquant de Tottenham pour 2023, notamment pour remplacer Robert Lewandowski, parti au Barça. Mais les Spurs seraient plutôt tranquilles et confiants sur ce dossier.

Notre avis : Kane est sous contrat jusqu'en 2024 avec Tottenham. Il faudra donc le prolonger d'ici là...

Dembélé revient sur sa prolongation

Longtemps incertaine, la prolongation d'Ousmane Dembélé a finalement été actée durant le mercato estival. L'international français s'en est justifié dans les colonnes de la presse catalane.

"Xavi a été la clé pour que je reste, sans aucun doute. Le président aussi, je parle beaucoup avec les deux. Je me sens bien, tout le monde est content (...) Je l’ai toujours dit. Xavi voulait que je reste et si tout a trainé, ce n’était que pour des questions de négociation, mais j’ai toujours dit que je voulais rester au Barça. je n’ai jamais eu peur pour la prolongation. Je suis resté concentré sur le terrain. J’étais convaincu que j’allais prolonger, j’ai une bonne relation avec Xavi, le président et Mateu Alemany. Ce sont des négociations, des choses du football", a-t-il confié à Mundo Deportivo et Sport.

Notre avis : Sans le forcing de Xaxi, Ousmane Dembélé aurait probablement fait ses valises cet été.

L'Atlético compte sur Félix

Non, l'Atlético Madrid ne compte pas se séparer de João Félix à l'avenir. Très heureux de son international portugais, le club madrilène espère le conserver encore longtemps, et même en cas d'offres supérieures à la barre symbolique des 100 millions d'euros. L'information est signée Fabrizio Romano.

Notre avis : Il faudra surtout voir la volonté de Félix dans les prochains mois.

Mbuku aurait pu rejoindre la Turquie

Selon les informations de L'Equipe, Nathanaël Mbuku aurait pu quitter le Stade de Reims pour rejoindre Fenerbahçe ces dernières heures. Le quotidien affirme qu'un accord de 4 millions d'euros avait même été trouvé entre les deux clubs. Problème, l'attaquant international Espoirs français a refusé de rejoindre le club stambouliote. Le mercato ferme jeudi en Turquie.

Notre avis : Mbuku souhaite rester en Ligue 1 pour continuer sa jeune carrière.

