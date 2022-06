Lewandowski ne veut que le Barça

Selon Mundo Deportivo, Robert Lewandowski a de nouveau manifesté son envie de ne rejoindre que le FC Barcelone. Malgré les intérêts de Chelsea et du PSG, le Polonais voudrait absolument jouer avec le club catalan la saison prochaine. Si des offres de 50 millions d'euros sont attendues par le champion d'Allemagne, Xavi et les dirigeants barcelonais espèrent pouvoir convaincre les Bavarois de céder leur joueur pour 30 millions, en appuyant sur la volonté du buteur de partir libre la saison prochaine si jamais il se retrouvait bloqué en Allemagne.

Ad

Notre avis : Le Barça pourra remercier le Polonais s'il arrive à le recruter.

Transferts Les 12 infos mercato qui vous ont échappé lundi HIER À 17:10

Mané vers le Bayern : Comment le Sénégalais peut faire oublier Lewandowski

Sadio Mané a posé avec ses nouvelles couleurs

Arrivé ce matin à Munich, Sadio Mané a déjà posé avec ses nouvelles couleurs. Le transfert du Sénégalais à Munich pour 40 millions d'euros va être officialisé prochainement. Sa présentation officielle serait prévue pour mercredi matin.

Notre avis : Le premier gros mouvement de cet été, c'est celui-là.

L'Inter optimiste pour le retour de Lukaku

Un an après son départ à Chelsea pour environ 115 millions d'euros, Romelu Lukaku se rapproche d'un retour en prêt à l'Inter Milan. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club milanais serait optimiste sur l'issue de ce dossier et espère le conclure cette semaine. Chelsea réclame 10 millions d'euros plus des bonus pour le prêt du Belge. Les Blues pourraient ne pas inclure d'obligation d'achat.

Notre avis : Lukaku s'en sort très bien. Son association avec Dybala a de quoi faire rêver.

Romelu Lukaku, bientôt de retour sous le maillot de l'Inter ? Crédit: Getty Images

Renato Sanches tout proche du PSG

Le milieu de terrain portugais semblait promis à un transfert à l'AC Milan. Mais comme révélé par la Repubblica, le PSG est en passe de doubler les Rossoneri pour s'offrir les services du joueur de 24 ans. Il y aurait un accord entre le LOSC et le champion de France en titre pour un transfert autour de 25 millions d'euros. L'arrivée de Luis Campos et de Christophe Galtier, ancien duo à succès du côté de Lille, aurait évidemment tout changé dans l'arrivée de l'ancien du Bayern dans la capitale.

Notre avis : De tous les talents de Ligue 1, c'est sûrement l'un sur lesquels il est le plus compliqué d'investir...

Luis Campos est-il compatible avec le PSG ? "C'est l'homme de la situation"

Witsel à l'Atlético, ce serait fait !

Douche froide pour l'OM. Selon le journaliste Daniele Longo de CalcioMercato, Axel Witsel se serait mis d'accord avec l'Atlético Madrid pour rejoindre les Colchoneros dès la saison prochaine. L'Olympique de Marseille espérait convaincre l'international belge de signer en Ligue 1, mais la puissance économique de club espagnol aura donc a priori fait la différence.

Notre avis : Un gros coup dur pour Marseille. Mais ce n'est pas surprenant.

Witsel pisté par l'OM : "On sent Longoria tiraillé dans sa stratégie"

L'OM continue de pousser pour Muriel...

Priorité des Olympiens sur le front de l'attaque, Luis Muriel aurait fait l'objet d'une offre de 10 millions d'euros de la part des dirigeants marseillais selon le Corriere dello Sport. Une offre insuffisante pour l'Atalanta Bergame, club avec lequel le Colombien est lié jusqu'en 2023, qui souhaite toujours 15 millions d'euros pour se séparer de son buteur.

Notre avis : La Dea est gourmande. A Marseille de ne pas se faire piéger.

... et serait "une option" pour Alexis Sanchez

Et si Alexis Sanchez découvrait un nouveau championnat européen après la Serie A, la Liga et la Premier League ? Dans un entretien accordé au média chilien La Tercera, un proche du joueur a évoqué son avenir, alors que son contrat s'achève avec l'Inter le 30 juin 2023. "Marseille est une des options que le joueur a sur la table, mais d'autres l'attirent davantage, comme le Barça, a-t-il déclaré. Après le 30 juin, il prendra une décision pour son avenir." S'il signait à l'OM, l'attaquant de 33 ans retrouverait Jorge Sampaoli, qu'il a côtoyé en sélection chilienne (2012-2016).

Notre avis : Peu probable de voir le Chilien débouler en Ligue 1.

Alexis Sanchez Crédit: Getty Images

Galtier veut emmener Thuram à Paris avec lui

D'après le journaliste Saber Desfarges, Khephren Thuram est dans la short-list du PSG. Le milieu de terrain de l'OGC Nice serait souhaité par le futur entraîneur de Paris, Christophe Galtier, qui l'a eu sous ses ordres cette saison avec les Aiglons, et qui voudrait lui faire passer un cap supplémentaire dans la capitale. L'international Espoirs de 22 ans sort d'une saison à 40 matches, pour 4 buts et 3 passes décisives.

Notre avis : Le recrutement "made in Ligue 1" se met en place, et c'est une bonne idée.

"Galtier, c'est un mini Didier Deschamps"

Coquelin "ne ferme pas la porte" à un retour en France

Dans un entretien accordé mardi à Ouest-France, Francis Coquelin, le milieu de terrain de Villarreal, a évoqué son avenir et ne semble pas opposé à un retour en France. "Apparemment oui, il y a des intérêts de clubs de L1, ça fait toujours plaisir. Après, j’ai encore un contrat à Villarreal (ndlr : jusqu'à juin 2024), donc on va voir ce qui va se passer cet été. Je ne ferme aucune porte, on verra. Mais on sait qu’un mercato est long... Pour l’instant, je suis très heureux là-bas", a déclaré l'ex-joueur de Lorient. Selon RMC Sport, le milieu de terrain est suivi par l'OM, l'OL et Rennes.

Notre avis : Expérience, vainqueur de trophées, grinta... Son profil pourrait intéresser l'Olympique de Marseille.

Richarlison affole les cadors de Premier League

L'attaquant brésilien sort d'une saison contrastée à Everton. En lutte pour le maintien avec son club d'Everton, l'international brésilien a tout de même planté onze buts et délivré cinq passes décisives. Mais désireux de changer d'air, Richarlison est dans le viseur de Chelsea d'après le Daily Mail. Mais la concurrence sera rude pour les Blues, puisqu'Arsenal et Tottenham sont visiblement également intéressés par le profil de l'ancien de Watford.

Notre avis : Richarlison ne jouera pas le maintien une deuxième saison consécutive.

Richarlison Crédit: Getty Images

Antony va rejoindre Ten Hag à Manchester

La première recrue du nouvel entraîneur Erik ten Hag à Manchester United pourrait bien être l'ailier Antony. Le Brésilien de l'Ajax serait convoité par son ancien coach d'après Sky Sports, et pourrait rejoindre les Red Devils contre 46 millions d'euros. Tout comme Frenkie De Jong, également annoncé partant pour Manchester, Antony garde un lien fort avec le technicien néerlandais. Le virevoltant ailier de 22 ans sort d'une très bonne saison, ponctuée de 12 buts et 10 passes décisives.

Notre avis : Ça ressemblerait presque à un recrutement intelligent du côté de Manchester United...

Mario Götze retrouve la Bundesliga

Après deux saisons passées du côté du PSV Eindhoven, Mario Götze retrouve la Bundesliga. L'international allemand s'est engagé pour trois saisons auprès de l'Eintracht Francfort, qui a dépensé environ 4 millions d'euros de transfert pour recruter le buteur de la finale de la coupe du monde 2014. A 30 ans, Götze va découvrir un troisième club en Allemagne après le Borussia Dortmund et le Bayern Munich.

Notre avis : Attention à ne pas avoir d'attentes trop élevées autour de son réel niveau.

La Salernitana va transmettre une offre pour Cavani

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, La Salernitana, qui s'est maintenue en Serie A et a prolongé le contrat de Franck Ribéry, s'apprêterait à transmettre une offre à Edinson Cavani, libre après deux saisons à Manchester United. "J'adorerais recruter Edinson Cavani en tant que joueur libre. Il serait un incroyable cadeau pour la ville", a déclaré le président Danilo Iervolino au Corriere dello Sport à la fin du mois de mai.

Notre avis : Cavani a encore le niveau pour espérer mieux que le petit club italien.

Maouassa retrouve la Ligue 1

Le latéral gauche Faitout Mouassa, formé à Nancy et passé par Rennes, revient en Ligue 1 après une expérience en Belgique. Le latéral de 24 ans est prêté une saison par le Club Bruges au MHSC. Il portera le numéro 27 à Montpellier.

Notre avis : Le MHSC réalise un mercato très intelligent jusque-là.

Transferts Les 10 infos mercato qui vous ont échappé dimanche 19/06/2022 À 17:27