Gerson était un des piliers de Sampaoli à l'OM. Titulaire quasi induscutable dans le système du technicien argentin, c'est d'ailleurs ce dernier qui avait demandé à Pablo Longoria de dégainer le chéquier afin de s'offrir les services du milieu de terrain brésilien pour environ 20 millions d'euros. Mais de l'eau a coulé sous les ponts : Sampaoli s'en est allé, Gerson est resté et Igor Tudor est arrivé. Et depuis, l'ancien de Flamengo passe beaucoup trop de temps à ronger son frein sur le banc à l'approche de la Coupe du monde. C'est en tout cas ce qu'a fait comprendre son père et agent, Marcao, dans les colonnes de L'Equipe ce mardi.

"Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère, a confié son paternel. (...) Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer". La liste sera annoncée le 7 novembre.

Voir ailleurs, c'est inévitable

L'histoire, sportive tout du moins, entre les deux hommes, avait pourtant bien commencé. Gerson avait participé à toutes les rencontres amicales de pré-saison et avait été titularisé pour les trois premiers matches de Ligue 1. Mais son temps de jeu s'est réduit comme peau de chagrin et les trois derniers sorties de l'OM, toutes très importantes (Sporting Portugal, PSG, Lens), il les a vécues depuis le banc. Observant Tudor privilégier les solutions Mattéo Guendouzi et Amine Harit en soutien de l'attaque.

Amine Harit, Gerson et Mattéo Guendouzi lors du match opposant Marseille à Brest, le 4 décembre 2021 Crédit: Getty Images

"On va aller voir ailleurs. C'est inévitable, a assuré son agent. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi !"

La piste Séville

Joint par L'Equipe, Pablo Longoria a juré qu'il n'avait pas été contacté par Marcao et ne considère pas le dossier comme une épine dans le pied marseillais. Simplement "un top joueur qui doit travailler pour récupérer sa place et est capable de retrouver son niveau de la saison dernière". D'ailleurs, l'Espagnol considèrerait son joueur comme un des éléments transférables pendant le mercato d'hiver.

Toujours selon le quotidien sportif, Marcao aurait déjà rencontré Pablo Longoria fin juillet pour parler d'avenir. La rencontre avait été provoquée notamment par une altercation entre Tudor et Gerson. Le technicien croate ayant reproché une certaine "nonchalance" à son joueur pendant le stage de préparation près de Birmingham. Le Brésilien avait quitté le complexe avant d'être rattrapé par des intendants du club. Le futur était déjà en question, désormais il faut des réponses. Et celles-ci pourraient bien se trouver du côté du FC Séville, où officie de nouveau un certain... Jorge Sampaoli.

