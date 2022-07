Une arrivée chasse rapidement un départ sur la planète "Mars". Le club phocéen accueille un nouveau joueur ce samedi, juste après la vente de Luan Peres à Fenerbahçe. L'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée en prêt du latéral gauche d'Arsenal, Nuno Tavares jusqu'en juin 2023. Il n'y a pas d'option d'achat.

L'OM s'est activé ces dernières semaines sur le marché des transferts, l'arrivée de Tavares s'ajoute à celles de Jonathan Clauss, Luis Suarez, Chancel Mbemba, Isaak Touré ou encore Ruben Blanco. Formé à Benfica, Nuno Tavares, 22 ans, va venir renforcer le côté gauche - souvent problématique - du club vice-champion de France. L'intérêt de l'OM pour le joueur date du début de l'été, alors que Jorge Sampaoli n'était pas encore parti. D'autres clubs comme l'Atalanta étaient entrés dans la danse, mais c'est finalement l'OM qui a eu le dernier mot.

Tavares, 28 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, a une belle chance à saisir auprès d'Igor Tudor à ce poste de latéral gauche. Jordan Amavi et Sead Kolasinac ne semblent plus faire partie des plans du coach du club et l'International Espoir portugais peut avoir une carte à jouer juste avant le Mondial au Qatar.

