Au cœur de la tournée au Japon, ni le développement de la marque PSG ni sur le continent asiatique et encore moins le résultat des matches amicaux contre les équipes locales n'occupent les esprits en conférence de presse. Période estivale et grand club européen oblige, c'est du mercato dont Christophe Galtier a beaucoup parlé ce samedi, après la victoire de ses joueurs contre les Urawa Red Diamonds (0-3)

Suivez le Tour de France en direct sur Eurosport !

Ad

Incontournable sur le sujet, le cas Neymar a évidemment été abordé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le technicien français semble avoir peu de visibilité sur ce dossier. "Neymar travaille bien depuis le début de la saison, s'est réjoui Galtier. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas…" a-t-il ensuite tempéré.

Transferts Vitinha séduit par Campos : "J'aimais beaucoup son discours" IL Y A 4 HEURES

Messi et Neymar hilares à l'entraînement avec le PSG

Personne ne se parle

Les deux hommes n'auraient par ailleurs même pas échangé sur la situation : "Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là, a confessé Galtier. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qui peut se dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîner" a-t-il tenu à rassurer.

Du côté du Brésilien, la situation ne semble pas beaucoup plus claire. S'il est certain de vouloir "rester au club", il a assuré qu'il ne sait rien de la position du PSG : "Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi" a juré l'ancien Barcelonais. Lui qui est désormais sous contrat avec Paris jusqu'en 2027, selon L'Equipe, a fait l'objet de rumeur ces derniers jours. Le club de la capitale l'aurait proposé à Manchester City. Affaire à suivre.

Kalimuendo marque des points

Mais les stars ne sont pas les seuls animateurs du mercato de la ville lumière. Entre la pléthore de joueurs de très haut-niveau déjà présents à presque tous les postes, les nouvelles arrivées (Vitinha, Ekitike) et les potentielles signatures (Skriniar, Renato Sanches, Mukiele), les Parisiens à l'avenir flou sont légion. Mais l'un d'entre eux, avec deux buts inscrits en 90 minutes de jeu, est en mission depuis le début de la préparation : Arnaud Kalimuendo. Le titi parisien a un seul objectif, taper dans l'œil de son nouvel entraîneur. Et c'est en bonne voie.

Que donnerait la défense du PSG avec Skriniar ?

"Je suis évidemment satisfait de ce qu’il fait chaque jour à l’entraînement, de ce qu’il apporte en match, a congratulé Galtier. Après, il y a la réalité du marché, du mercato à l’instant T. On verra au fur et à mesure des jours qui passent, à la fois la position de Kali, et celle du club". Kalimuendo, qui sort d'une saison aboutie en prêt du côté de Lens (32 apparitions en Ligue 1 pour 12 buts), est à un moment charnière de sa carrière.

Après avoir fait ses gammes de belle manière dans l'Artois, l'attaquant de 20 ans sait qu'il peut prétendre à mieux qu'un enchaînement de prêts. Et se sachant courtisé, il a fait part de ses envies à son entraîneur : "C’est un joueur énormément sollicité, que ce soit en France ou à l’étranger, a souligné l'ancien technicien du Gym et des Dogues. Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos, après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir un temps de jeu élevé". Partir ou prendre le risque de rester et être éclipsé, pour l'instant, Kalimuendo est dans le brouillard. Une seule chose est certaine, avec l'arrivée d'Ekitike en prime, il va falloir cravacher pour se faire une place.

Transferts Les 12 infos mercato qui vous ont échappé vendredi IL Y A 20 HEURES