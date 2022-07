1. Kalvin Phillips (Leeds)

Ce qu'il a coûté au club : formé au club

Il y a trois ans, il était un relatif inconnu. Kalvin Phillips est aujourd'hui l'un des dix joueurs anglais les plus chers de l'histoire. Formé à Leeds, le milieu de terrain était déjà un élément important du onze avant l'arrivée de Marcelo Bielsa. Lors de la saison 2017-2018, le milieu profite même d'une position plus haute sur le terrain pour inscrire 7 buts en Championship.

Mais lorsqu'il débarque, El Loco décide de le replacer devant la défense et lui impose un régime pour renforcer son impact physique. Offensivement, l'Argentin veut profiter de sa qualité de passe. "J'avais l'impression que je pouvais jouer n'importe où au milieu de terrain, confiera l'Anglais plus tard. Mais il savait quelle position était la meilleure pour moi."

Résultat : Phillips explose en Premier League, dispute l'Euro en tant que titulaire avec l'Angleterre. Il finit par s'engager avec Manchester City, et réservera une partie de ses remerciements pour Bielsa. Les Citizens de Pep Guardiola dépensent près de 50 millions d'euros pour se l'offrir.

2. Raphinha (Leeds)

Ce qu'il a coûté au club : 18,60 millions d'euros

Lorsqu'il débarque à Leeds en provenance de Rennes, Raphinha est un talent brut. Doué techniquement mais plutôt irrégulier à son arrivée, l'ailier change de dimension sous les ordres de Marcelo Bielsa, même si l'exigence de l'entraîneur argentin rend parfois difficile la communication entre les deux hommes.

Un coup, El Loco le désigne "meilleur joueur de l'équipe". Un autre, il le remplace très tôt en cours de match, lui reprochant son manque de repli défensif. Il n'empêche, le technicien des Peacocks met la pression sur ses dirigeants pour retenir le Brésilien, devenu international sous ses ordres.

Convoité par Liverpool l'hiver dernier, l'ancien Rennais boucle la saison à Leeds et fait ses valises direction Barcelone. Le montant n'est pas communiqué, mais il a filtré dans les médias espagnols : environ 60 millions d'euros (bonus compris).

3. Javi Martinez (Athletic Bilbao)

Ce qu'il a coûté au club : 6 millions d'euros

Lorsque Marcelo Bielsa reprend les rênes de Bilbao, en 2011, Javi Martinez est déjà un incontournable. Pilier de l'Athletic, champion du monde avec l'Espagne en 2010, le natif d'Ayegui passe pourtant un nouveau cap grâce à l'Argentin, alors qu'il est dans la fleur de l'âge.

Milieu défensif, Javi Martinez est replacé en défense centrale. Sacré champion d'Europe avec la Roja, un an après l'avoir été avec la Rojita, le joueur est considéré comme l'élément le plus important de l'équipe. En août 2012, Bielsa menace de démissionner en cas de transfert de l'Espagnol.

Le défenseur s'envole pour Munich pour 40 millions d'euros et devient alors le transfert sortant le plus cher de l'histoire du club. Bielsa reste un an de plus mais se retire finalement à l'issue d'une saison décevante.

4. Michy Batshuayi (Marseille)

Ce qu'il a coûté au club : 6 millions d'euros

Marcelo Bielsa et Michy Batshuayi arrivent presque simultanément à Marseille. Mais à l'été 2014, un attaquant est bien installé à l'OM : André-Pierre Gignac. Malgré une pré-saison réussie et un talent indéniable, le jeune Belge doit donc prendre son mal en patience. Et se contenter d'un statut de joker de luxe.

Il ne me parlait pas, il ne me parlait jamais, racontera l'attaquant plus tard, dans Et moi, ça me rendait ouf quand je faisais des entraînements de malade, je bossais comme un dingue, mais il ne me parlait pas." Le joueur passé par Liège est frustré mais Bielsa ne veut pas précipiter les choses. ", racontera l'attaquant plus tard, dans Onze Mondial ."

En réalité, l'idée est de lui forger un caractère. Après plusieurs mois de crispation, Bielsa va rompre le silence : "La fois où il est venu me parler, il m’a juste dit : 'Quand tu vas partir d’ici, tu vas partir pour 40 millions'", confiera "Batman". A un million près, ce sera effectivement le cas quelques mois après le départ surprise de l'Argentin. Direction Chelsea.

5. Giannelli Imbula (Marseille)

Ce qu'il a coûté au club : 7,5 millions d'euros

Bielsa m'a mis en confiance", confirme le milieu de terrain auprès de nos confrères de Avec Bielsa, Giannelli Imbula confirme. Placé devant la défense, le joueur passé par Guingamp progresse sur plusieurs plans, au pressing, à la récupération et même à la relance. "", confirme le milieu de terrain auprès de nos confrères de L'Equipe

Libération, l'entraîneur argentin aurait confié à son président d'alors qu'une vente du joueur devait être envisagée puisqu'il était arrivé au bout de sa marge de progression. Après une saison pleine, Imbula est transféré à Porto pour un montant que le club portugais n'a pas l'habitude de débourser. Une déception pour Bielsa ? Pas forcément… Selon, l'entraîneur argentin aurait confié à son président d'alors qu'une vente du joueur devait être envisagée puisqu'il était arrivé au bout de sa marge de progression. La suite de sa carrière le confirmera…

