MERCATO - Manchester United a refusé toutes les demandes mirobolantes du clan Rabiot, Barcelone s'active encore

MERCATO - Adrien Rabiot était à deux doigts de rejoindre Manchester mais les demandes concernant son salaire étaient trop élevées pour United. A Marseille, Under pourrait bien rejoindre la Turquie. L'OM est d'accord pour un prêt à Galatasaray mais le joueur ne veut pas. A Barcelone, on s'active à deux semaines de la fin du mercato. Xavi veut dégraisser en attaque et se renforcer en défense.

00:02:45, il y a 40 minutes