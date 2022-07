La rumeur a fait pschitt. Alors que Le Parisien annonçait que le PSG avait proposé un échange entre Neymar et une star de Manchester City, le nom de Bernardo Silva a été évoqué, Pep Guardiola, dans des propos relayés par le Times, a farouchement démenti l'information cette nuit. "Je suis désolé pour Le Parisien, mais ce n’est pas vrai, a fait savoir le coach de City en tournée estivale aux Etats-Unis. Leur information n’est pas juste. Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j’ai, c’est un gars incroyablement sympa. Mais ce n’est pas vrai. Chaque été, on annonce que Manchester City va acheter 150 joueurs."

Les champions d'Angleterre ont d'ores et déjà dépensé 120 millions d'euros cet été pour les arrivées de Erling Haaland et Kalvin Phillips. Ils n'ont, a priori, aucune intention d'ajouter Neymar à la liste si on en croit leur technicien catalan. "Nous verrons bien pour ce qui est du recrutement. Txiki (ndlr : Begiristain) et son équipe observent. Il saura ce qui est bon pour l’équipe." Ce ne sera donc pas Neymar. Et les options se réduisent pour un joueur dont le salaire gigantesque, qui ne colle plus avec la nouvelle réalité du marché, élimine, de fait, un bon paquet de prétendants. Une bonne nouvelle pour le Brésilien qui souhaite plus que tout rester à Paris.

