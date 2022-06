C'est le wonderkid qui affole l'Europe. Alors qu'il vient tout juste de fêter ses 20 ans, Hugo Ekitike figure sur de nombreuses listes de recrutement de géants européens . Sa première saison complète avec le Stade de Reims aura été éclatante (11 buts en 26 matches) malgré une blessure lors de la deuxième partie de saison ayant freiné ses ambitions.

Ad

En fin de contrat en 2024, le gamin de Reims va s'envoler pour une autre destination. Parce que les prix évoqués le concernant ressemblent au jackpot pour le club champenois. Et parce que son talent l'appelle sous d'autres cieux. Alors, où Ekitike va-t-il atterrir ? Et quel projet choisir ?

Transferts Les 16 infos qui vous ont échappé mercredi IL Y A 21 HEURES

Newcastle pour grandir avec le projet

La situation : C'est le club le plus avancé dans le dossier. Comme : C'est le club le plus avancé dans le dossier. Comme expliqué par L'Equipe , les Magpies, forts de leur nouvelle puissance financière, ont déjà dégainé une offre aussi folle que soudaine : 36 millions d'euros plus 10 de bonus. Une initiative qui témoigne de l'emballement de Newcastle pour Ekitike, cible prioritaire du dernier 11e de Premier League.

La place dans le projet : Centrale. Avec Ekitike, Newcastle tiendrait une figure de proue du projet mis en place avec une idée simple : avoir le "next Mbappé". C'est par ces mots que la presse anglais ne cesse de décrire le Rémois. Conscients qu'il est sans doute un peu tôt pour attirer des superstars, les Magpies veulent en faire émerger une par eux-même. Ekitike colle au profil recherché.

La concurrence à son poste : Chris Wood, Callum Wilson ou Joelinton, s'il revient en pointe. Rien d'insurmontable même si Wilson et Woods ont la connaissance de la Premier League pour eux.

Notre avis : Salaire royal, championnat magnifique, projet alléchant : le choix Newcastle n'est pas le plus prestigieux mais reste très ambitieux.

Hugo Ekitike, l'attaquant de Reims, suscite l'intérêt des plus gros clubs européens. Crédit: Getty Images

Real, apprendre dans l'ombre de Benzema

La situation : Bien moins avancée que celle de Newcastle. Comme à son habitude, la Casa Blanca surveille le marché français de près et a flashé sur le profil atypique d'Ekitike. L'Equipe explique ainsi que le club madrilène a démarché l'entourage du jeune français pour prendre la température. D'autant que devant, il y a de la place pour un prodige tricolore même si ce n'est pas celui espéré…

La place dans le projet : Celle d'un diamant à polir. S'il n'a pas le même vécu qu'Eduardo Camavinga lorsque le Rennais a débarqué au Real, Ekitike pourrait remplir la même fonction : permettre au Real de continuer de prendre de l'avance pour le futur. Dans la rotation madrilène, il pourrait grappiller quelques minutes de jeu et connaître un environnement propice à son éclosion, avec de nombreux Français dont un certain Karim Benzema aux qualités d'accompagnateur de talent déjà connues.

"Avec Tchouaméni, le Real est en train de gagner son pari jeunes"

La concurrence à son poste : Pas si effrayante. Si Karim Benzema est évidemment intouchable, il y a match pour devenir la doublure de KB9. Luka Jovic sur le départ, c'est Borja Mayoral qui semble désigné après ses saisons à Rome (17 buts) et Getafe (7 buts). Quant à Mariano Diaz, il est poussé vers la sortie. Bref, il y a de la place.

Notre avis : Il est sans doute un peu tôt pour faire le grand saut Real. Mais la conjonction des événements ouvre la possibilité Real. Elle est franchement alléchante pour toutes les parties.

Hugo Ekitike et sa célébration au Vélodrome après son but face à l'OM Crédit: Imago

Paris, la fibre française

La situation : Son nom est apparu sur les listes dressées par Luis Campos. C'est notamment l'une des raisons qui explique qu'Ekitike ait demandé un délai de réflexion avant de donner sa réponse à Newcastle. Pour l'heure, Paris temporise car l'urgence concerne d'abord les départs dans ce secteur-là, notamment celui de Mauro Icardi.

La place dans le projet : Fatalement secondaire derrière Kylian Mbappé. Mais le jeune Rémois colle aux : Fatalement secondaire derrière Kylian Mbappé. Mais le jeune Rémois colle aux profils définis par Nasser Al-Khelaïfi mardi dans le Parisien . Français, talentueux, aux qualités uniques : Ekitike coche toutes les cases. Mais Paris et les jeunes, c'est toute une histoire. A des postes moins exposés, le PSG a dû mal à faire grandir ses promesses. Alors, devant, alors que s'accumulent les stars…

La concurrence à son poste : Kylian Mbappé, donc. Pas besoin de faire un dessin. Là où Benzema et ses 34 années auront besoin de souffler, la star du PSG, lui, va vouloir tout jouer. Et donc ne rien laisser. Si Ekitike est en mesure de jouer sur les côtés, Messi et Neymar sont aussi du genre à peu partager les minutes, quand ils sont en capacité de jouer. Et tout cela sans compter les doublures qui s'accumulent (Icardi, Kalimuendo voire Draxler ou Sarabia).

Notre avis : Tentant mais risqué. S'il veut grandir, Ekitike doit jouer. Beaucoup. Pas sûr que Paris soit en mesure de lui offrir ceci.

Le retour de Lukaku à Chelsea est-il le plus gros flop de l'histoire de Premier League ?

Bayern, l'école allemande

La situation : Le Bayern aussi surveille de longue date l'éclosion d'Ekitike. Mais alors que : Le Bayern aussi surveille de longue date l'éclosion d'Ekitike. Mais alors que Sadio Mané vient d'arriver , les intentions munichoises dans le dossier semblent floues. Le profil du jeune échalas rémois répond aux caractéristiques de la Bundesliga mais le Bayern a-t-il l'intention de vraiment s'activer dans le dossier ?

La place dans le projet : En faire un nouveau Musalia. Le Bayern a la tradition et le savoir-faire pour gérer les jeunes talents. Mais, généralement, ils sont allemands. Si Robert Lewandowski vient à partir, il pourrait y avoir des opportunités pour gratter du temps de jeu. Et l'école allemande a tout à offrir à Ekitike.

La concurrence à son poste : Difficilement identifiable tant la refonte bavaroise devant est source d'inconnues. Comme attaquant de pointe, Lewandowski n'a laissé que des miettes à Eric-Maxim Choupo-Moting dont l'avenir en Bavière n'est pas assuré non plus. Mais Nagelsmann compte-t-il utiliser une vraie pointe ? Sur les ailes, il y a bien trop de monde.

Notre avis : Intriguant mais encore trop obscur…

CR7 a-t-il raison d'être inquiet ? "Il aurait fallu en prendre conscience l'an passé…"

Transferts Les 14 infos qui vous ont échappé mardi HIER À 17:43