Messi a une offre de prolongation

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi aurait reçu une offre de prolongation de la part du PSG. Selon la Cadena Ser, les détails ont les suivants : un an + un an en option et salaire similaire de 30 millions d'euros. "J'ai demandé à Messi s'il voulait rester, et je lui ai dit que j'espérais qu'il reste pendant les trois ans que j'ai sur mon contrat. Je suis très satisfait de Leo", avait récemment confié Luis Campos à RMC.

Notre avis : La balle passe dans le camp de Messi, qui va devoir décider de son futur proche très rapidement.

Le Barça veut prolonger Dembélé

L'information fait la Une de Mundo Deportivo ce vendredi. Selon le journal espagnol, le Barça souhaite prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé, après l'avoir rallongé une première fois l'été dernier. "Le joueur connaît la volonté du club", est-il indiqué, précisant que Xavi est très satisfait par le début de saison de l'international français, qui pourrait être présent au prochain Mondial au Qatar. Sa clause libératoire est de 50 millions d'euros.

Notre avis : Le Barça souhaite conserver Dembélé, et probablement enlever cette clause. Tout en espérant que les négociations se passent mieux que les dernières.

Nkunku file tout droit vers Chelsea

C'est peut-être l'une des grosses infos du jour. Selon Christian Falk, journaliste du quotidien allemand Bild, Christopher Nkunku a passé une visite médicale en septembre dans l'optique d'un transfert à Chelsea pour l'été 2023. Il rappelle que la clause libératoire de l'international français est fixée à 60 millions d'euros.

Notre avis : Au vu de la source, cette information est très probablement véridique. Les Blues pourraient avoir devancé tout le monde.

Maripan prolonge à Monaco

Ce vendredi, Monaco a officialisé la prolongation de contrat de son défenseur central chilien Guillermo Maripan, recruté à Alavés en 2019 contre 18 millions d'euros. Il est désormais lié jusqu'en 2025 avec le club du Rocher.

Notre avis : Les dirigeants monégasques sont satisfaits de Maripan et comptent sur lui pour le futur.

Meret va prolonger au Napoli

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport annonce la prolongation imminente d'Alex Meret au Napoli. La durée pour le gardien passera de 2023 à 2025, et le salaire sera de 1,5 million d'euros plus bonus.

Notre avis : Un temps intéressé à Navas cet été, le Napoli récompense le très bon début de saison de son portier.

