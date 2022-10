Selon les informations de The Athletic , la star du PSG pourrait prendre le chemin de l'Amérique. En tout cas, l'Inter Miami de David Beckham serait "" sur la signature de l'Argentin et des discussions "" rapporte le média anglophone.

Le défenseur du Bayern Munich, en contrat jusqu'en 2024 pourrait bien poursuivre sa carrière ailleurs. Aucune discussion avec la direction n'a pour l'instant été lancée vis-à-vis d'une prolongation, rapporte Sky. Le média évoque même des "performances d'entraînement frustrantes" de la part du Français.

Notre avis : Il reste encore du temps avant que le contrat de l'international français ne se termine, et notamment une Coupe du monde ou Pavard a encore la possibilité de prouver sa valeur.

La pépite de Dortmund attire depuis quelques semaines toute l'attention à Madrid. Et pour cause, le Britannique Jude Bellingham est en pleine éclosion et pourrait rejoindre la Maison Blanche dès l'été prochain. Selon Sport Bild , un nouveau pas vient d'être franchi avec l'obtention de la nationalité espagnole par Rodrygo et Militao, libérant ainsi le nombre possible de joueurs hors Europe dans l'équipe (Bellingham est Britannique, qui a quitté l'Union européenne récemment).