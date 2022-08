Galtier va-t-il avoir les trois recrues qu’il réclame ?

Le message est passé : Christophe Galtier désire trois renforts d’ici la fin du mercato. Une recrue par ligne, et pas de joueur de complément. Le dossier du défenseur central reste ouvert, après l’échec de la piste Mohamed Simakan et les demandes élevées de l’Inter pour Milan Skriniar . Au milieu, le nom de Fabian Ruiz se détache pour garnir un secteur déjà renforcé par Renato Sanches et Vitinha, mais son sort dépend vraisemblablement d'un départ de Leandro Paredes. C'est plus complexe en attaque, même si la rumeur Bernardo Silva persiste, mais l'arrivée éventuelle du Portugais semble liée à un départ peu probable de Neymar. Surtout, Paris doit vendre avant de recruter…

Notre avis : Trois, ça paraît utopiste. Mais Galtier devrait avoir deux recrues.

Fofana va-t-il devenir le défenseur le plus cher de l’histoire ?

L’Angleterre et les défenseurs, une histoire de gros sous. Record à battre, les 87 millions d’euros dépensés par Manchester United pour Harry Maguire, alors défenseur de Leicester. Trois ans plus tard, c’est au tour de Chelsea de se frotter aux demandes pharaoniques des Foxes. Après deux offres autour de 80 millions d’euros déclinées, les Blues seraient prêts à débourser 90 millions pour l’ancien Stéphanois. A 21 ans, le natif de Marseille ne veut pas rater le train bleu, et tente de forcer son départ. Non retenu contre Southampton samedi, Fofana n’a déjà plus la tête à Leicester.

Notre avis : Chelsea accèdera aux demandes de Leicester. Fofana va entrer dans l’histoire.

Fofana défenseur le plus cher de l'histoire, un pari fou de Chelsea ?

Ronaldo jouera-t-il la Ligue des champions cette saison ?

Cristiano Ronaldo court après un seul lièvre : la Ligue des champions. Problème, le Portugais est dans le mauvais pré, enfermé dans l’enclos de Red Devils condamnés à disputer la Ligue Europa cette saison. A bientôt 38 ans, CR7 a envoyé en éclaireur Jorge Mendes aux quatre coins de l’Europe pour trouver un club qualifié pour la C1. Mais les refus s’accumulent, du Bayern à Dortmund en passant par Chelsea, le Real ou l'Atlético notamment. Manchester United, initialement peu enclin à s'en séparer, n'exclut plus forcément cette idée. Mais pas forcément de le laisser partir libre comme le souhaite le Portugais…

Notre avis : Personne n'en veut ou ne peut l'accueillir... On voit la C1 sans CR7.

Ronaldo sans issue ? "Il sera obligé de jouer et d'être compétitif pour le Mondial"

Faut-il attendre encore du mouvement à Barcelone ?

Le mercato du Barça fonctionne presque à l’envers. D’abord des recrues aux noms ronflants, et ensuite une stratégie agressive d’amincissement de l’effectif et de la masse salariale. Le club culé se retrouve d’ailleurs coincé à l’heure d’inscrire sa dernière recrue en date, le Français Jules Koundé. Mais il ne semble pas rassasié pour autant. Si la piste Bernardo Silva s'est refroidie, l’arrivée de Marcos Alonso est encore dans les tuyaux. Cependant, le Barça doit surtout enregistrer des départs. Notamment ceux de Pierre-Emerick Aubameyang, convoité par Chelsea, et de Memphis Depay, ciblé par la Juventus. Car Frenkie de Jong semble voué à rester après le transfert de Casemiro à MU.

Notre avis : Du mouvement, oui… mais si c'est dans le sens des arrivées, c'est à ne plus rien y comprendre.

Une dream team : avec Bernardo, le Barça aurait-il le meilleur effectif d'Espagne ?

Quel gros nom quittera la L1 ?

Lucas Paqueta, Arkadiusz Milik, Keylor Navas, Seko Fofana, Mauro Icardi, Jonathan David, Julian Draxler, Houssem Aouar… Ils ont en commun d'avoir été annoncés à un moment ou à un autre sur le départ, mais ils sont toujours en Ligue 1 pour le moment. Paqueta a toujours une touche avec Newcastle, Aouar était très proche de Nottingham Forest, Milik reste suivi par la Juventus, Navas est en contacts avec Naples… Pour Fofana, David, Icardi ou Draxler, les prétendants ne semblent pas ou plus vraiment se bousculer. Mais c'est justement quand les choses paraissent acquises que le mercato réserve ses plus grandes surprises.

Notre avis : Le départ le plus probable a priori, c'est celui de Navas.

PSG, grand ménage réussi ? "Il y a quand même un gros bémol"

Chelsea, MU, Forest : qui sera le club le plus dépensier de PL ?

Ils sont les clubs les plus dépensiers du championnat le plus dépensier. Chelsea (201,59 millions d'euros), Nottingham Forest (148,05 millions d'euros) et Manchester United (143,02 millions d'euros) ont été les plus gourmands du mercato en Premier League jusqu'ici. Mais ils vont encore s'activer. Les Blues font le forcing pour Wesley Fofana et pistent Pierre-Emerick Aubameyang et Alvaro Morata pour remplacer Romelu Lukaku, le promu Forest en est déjà à 16 recrues mais ne compte pas s'arrêter là, et les Red Devils veulent désespérément se renforcer en ce début de saison cataclysmique et visent notamment Antony (Ajax).

Notre avis : Chelsea. Les Blues ont de l'avance, et avec Fofana ils seraient impossibles à rejoindre.

Casemiro, des adieux en sanglots

Le Real peut-il vraiment rester les bras ballants ?

Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouameni… et puis plus rien. Très actif en début de mercato, le Real Madrid s'est fait bien plus discret depuis, alors que la profondeur de son effectif peut poser question. L'absence de doublure pour Karim Benzema au poste d'avant-centre est encore plus criante depuis les départs de Borja Mayoral et Luka Jovic. Et le transfert de Casemiro à Manchester United laisse un vide pour le rôle de sentinelle. Aucun joueur du groupe de Carlo Ancelotti n'a le même profil. Et même si Tchouameni avait été recruté pour succéder au Brésilien, il évolue dans un registre un peu différent, plus proche du relayeur.

Notre avis : Tchouameni va s'imposer en sentinelle. Mais le Real doit recruter une autre pointe.

Benzema sans doublure : "L'obsession du Real pour Mbappé a empêché tout plan B"

Cavani, Denayer, Aurier… les joueurs libres vont-ils trouver preneur ?

Nombreux sont les joueurs encore sans contrat à dix jours de la fin du mercato. Et il y a des grands noms dans le lot. Edinson Cavani, Jason Denayer, Serge Aurier, Andrea Belotti, Adnan Januzaj, Dan-Axel Zagadou, Djibril Sidibé, Keita Baldé ou Juan Mata, entre autres. Beaucoup ont reçu des propositions et ont voulu attendre le plus tard possible afin de trouver l'offre la plus attractive. Mais le temps presse désormais. Et l'éventail de choix sera probablement moins élargi car beaucoup de clubs dans l'urgence ont déjà opté pour d'autres options. Pour ceux qui sont encore libres, il va vite falloir se décider.

Notre avis : Pas de négociations entre clubs, donc ces dossiers vont plus vite. Ça va se décanter sur le tard.

Tchouameni restera-t-il le joueur le plus cher de ce mercato ?

Aurélien Tchouameni, acheté par le Real Madrid à Monaco pour 80 millions d'euros hors bonus, reste à ce jour le joueur le plus cher de cette fenêtre du marché des transferts. Mais il y a de la "concurrence" pour l'international français. Notamment Wesley Fofana, dont le cas a déjà été évoqué. Mais aussi Antony. L'Ajax Amsterdam a déjà refusé une offre de 80 millions d'euros de Manchester United pour son ailier brésilien, mais les Red Devils ne lâchent pas. Et la perspective d'un bras de fer entre le club néerlandais et son joueur, écarté le week-end dernier, peut favoriser un transfert.

Notre avis : On serait surpris si Tchouameni restait le transfert le plus cher de ce mercato estival.

Plus de 100 millions : Tchouaméni est-il surpayé par le Real ?

Quel club va faire le plus gros "panic buy" ?

Il y a toujours un club pour faire l'achat totalement compulsif des derniers instants du mercato, souvent au prix le plus fort. Généralement, ce club est en difficulté sportive en début de saison. Et ne manque pas de moyens. C'est certainement du côté de la richissime Premier League que se cache le meilleur candidat au "panic buy". Et deux noms se détachent : West Ham et Manchester United, deux clubs déjà très actifs sur le marché des transferts. Les Hammers sont les seuls à n'avoir pris aucun point en trois matches et pourraient craquer. Les Red Devils, eux, se sont très bien repris contre Liverpool lundi. De quoi les convaincre qu'ils ont ce qu'il faut en interne ?

Notre avis : le mercato de West Ham laisse perplexe. On mise sur Manchester United par principe, malgré une victoire face à l'ennemi qui va faire grand bien.

