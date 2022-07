LE PSG EN PINCE POUR KHEPHREN THURAM

Les dirigeants parisiens ont identifié une nouvelle piste pour renforcer leur entrejeu. Selon L'Equipe, il s'agit de Khephren Thuram que le coach parisien Christophe Galtier a bien connu à Nice. Jeune et costaud (21 ans et 1m92), le fils de Lilian a disputé 34 matches de Ligue 1 la saison passée et s'est montré très fiable. Idrissa Gueye et Danilo Pereira, eux, pourraient faire partie d'un échange.

Notre avis : Un joueur à fort potentiel et sérieux mais le PSG doit d'abord dégraisser.

BAKAYOKO SUR LES TABLETTES DE L'OM

Les dirigeants phocéens cherchent un refort au milieu de terrain pour pallier le départ de Boubacar Kamara. Selon La Gazzetta dello Sport, ils pensent à Tiemoué Bakayoko qui est actuellement prêté par Chelsea à l'AC Milan depuis un an et pour encore une saison mais n'entre pas vraiment dans les plans des Rossoneri. Le quotidien sportif italien ne donne cependant pas davantage de détails sur cette affaire.

Notre avis : Une information à prendre avec des pincettes pour le moment.

LENS A REJETÉ UNE PREMIÈRE OFFRE POUR CLAUSS

Les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Jonathan Clauss pour devenir le prochain piston droit et sont passés à l'attaque. Selon L'Equipe, l'OM a transmis une première proposition aux Sang et Or pour leur international français de 29 ans mais ceux-ci l'ont refusée car elle se situait bien en-dessous des 10 à 15 millions d'euros espérés.

Notre avis : L'OM qui cible aussi le Brésilien Yan Couto de Manchester City va pouvoir faire son choix.

DOUCOURÉ ANNONCE SON DÉPART

Le milieu de terrain du RC Lens Cheick Doucouré a annoncé, ce samedi soir et via son compte Instagram officiel, son départ : "L'émotion que je ressens aujourd'hui est sans comparaison avec l'émotion que j'ai ressentie en signant au RC Lens en janvier 2018." RMC Sport croit savoir qu'il s'apprête à rejoindre Crystal Palace, contre la somme de 20 millions d'euros.

Notre avis : Les Sang et Or auront de quoi recruter pour pallier cette perte.

DES OFFRES POUR PAQUETA

L'avenir de Lucas Paqueta pourrait s'écrire loin de l'OL. "Il y a des propositions pour lui, a déclaré le président lyonnais Jean-Michel Aulas devant la presse. Il y a des joueurs qui peuvent se sentir pleinement épanouis dans le projet et d'autres qui ne le sont pas. Economiquement, nous avons les moyens de poursuivre nos idées et nos objectifs. Le coach nous a donné son avis et il y a aussi ce que veulent faire les joueurs". Le milieu offensif brésilien de 24 ans serait notamment sur les tablettes d'Arsenal.

Notre avis : Paqueta semble bien vouloir quitter Lyon cet été.

CABELLA À LILLE, C'EST SIGNÉ

Le Corse va découvrir le Nord. Comme pressenti, Rémi Cabella s'est officiellement engagé avec Lille pour une saison plus une autre en option. Le milieu offensif de 32 ans a passé les dernières semaines à Montpellier après avoir quitté le club russe de Krasnodar. Il arrive libre chez les Dogues qui attendent désormais le Clermontois Mohamed Bayo.

Notre avis : Une belle prise à moindre frais pour le club nordiste.

BELAILI REMPILE À BREST

C'était attendu, c'est désormais officiel. Le Stade Brestois a annoncé la prolongation de contrat de Youcef Belaili pour une saison. Arrivé libre l'hiver dernier dans le Finistère en provenance du Qatar SC, l'international algérien de 30 ans s'était vite adapté pour signer 3 buts et 2 passes décisives en 13 rencontres de Ligue 1.

Notre avis : Une excellente nouvelle pour le club breton.

DYBALA DANS LE FLOU

Parti de la Juve en fin de saison dernière, Paulo Dybala ne connait toujours pas l'identité de son prochain club. Comme l'explique La Gazzetta dello Sport, l'Inter qui constituait sa principale piste a déjà recruté Lukaku et manque désormais de place en attaque comme de fonds dans ses caisses. Le Milan, le Napoli mais surtout la Roma font désomais partie des prétendants les plus sérieux. Le coach romain José Mourinho apprécie d'ailleurs beaucoup le profil de Dybala notamment en cas de départ de Nicolo Zaniolo.

Notre avis : Dybala aurait dû trouver une porte de sortie avant de quitter la Juve.

MANCHESTER CITY PRÊT A TRIPLER LE SALAIRE DE FODEN

Selon The Sun, les dirigeants de Manchester City discutent avec Phil Foden pour une prolongation de son contrat qui court jusqu'en 2024. L'ailier anglais qui touche actuellement un peu plus de 300.000 euros par mois devrait bientôt gagner 1 million. Alors que la recrue phare Erling Haaland toucherait 1,7 million, Rodri devrait également être augmenté prochainement.

Notre avis : Foden mérite certainement une augmentation mais ses coéquipiers vont aussi devenir gourmands.

NAPLES VEUT VERROUILLER KOULIBALY

Après le départ d'Insigne et la fin de contrat de Mertens, les dirigeants du Napoli espèrent conserver Kalidou Koulibaly dont le bail arrivera à expiration dans un an. "On discute avec lui quotidiennement, a expliqué le directeur sportif Cristiano Giuntoli devant la presse. Le président De Laurentiis lui a fait une offre presque impossible à refuser : six millions d'euros nets pour les cinq prochaines années". Koulibaly, 31 ans, est pisté par des clubs anglais et par la Juve mais aucune offre n'a été formulée pour le moment selon Giuntoli.

Notre avis : Naples souhaite conserver son défenseur mais ne résistera pas à une belle proposition.

RICHARDS QUITTE LE BAYERN POUR NOTTINGHAM FOREST

Le défenseur anglais rentre au pays. Le Bayern Munich a officialisé, ce dimanche, le départ d'Omar Richards pour Nottingham Forest. Arrivé libre en Bavière il y a un an en provenance de Reading, le joueur de 24 ans s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le promu en Premier League contre une indemnité estimée à 8,5 millions d'euros.

Notre avis : Une jolie plus-value pour les Bavarois.

PROLONGATION ACTÉE POUR VINICIUS

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Vinicius Junior a prolongé son contrat avec le Real Madrid de trois saisons supplémentaires. Le jeune joueur brésilien est désormais lié au club madrilène jusqu'en 2027.

Notre avis : Une décision logique pour les Merengue car Vinicius a pris une autre dimension la saison dernière.

