Saliba pose un ultimatum à Arsenal

Les derniers échos qui nous parviennent de la presse anglaise nous indiquent que William Saliba a demandé à Mikel Arteta une place assurée dans le onze de départ d’Arsenal dès l’entame de la saison. Si les garanties demandées par le défenseur central ne lui sont pas accordées, l’international français demanderait expressément son départ de Londres.

Notre avis : Arsenal n'est pas clair dans ses intentions, et Saliba a des courtisans qui n'attendent qu'un signal du Français pour agir.

William Saliba sous le maillot d'Arsenal Crédit: Getty Images

Le PSG penserait à Hernandez en plan B...

Selon Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain s'intéresserait à Lucas Hernandez (26 ans) en cas d'échec sur la piste Milan Skriniar. Luis Campos aurait en effet placé le nom du polyvalent défenseur français sur sa liste. Le gaucher est encore sous contrat pendant deux ans en Bavière, et le Bayern Munich n'aurait pas l'intention de s'en séparer, alors que les discussions sont intenses avec la Juventus pour l'arrivée de Matthijs de Ligt.

Notre avis : Le Bayern ne laissera pas partir Hernandez, qui incarne toujours l'avenir de sa défense centrale.

Le départ d'un historique du PSG, la condition pour l'arrivée de Skriniar

... ainsi qu'à Koundé

En cas d’échec dans le dossier Skriniar, le Paris Saint-Germain envisagerait de recruter Jules Koundé, selon le Parisien. L’international français, dont le contrat avec Séville court jusqu’en 2024, est l’alternative choisie par Luis Campos pour renforcer l’arrière-garde parisienne si l’Inter Milan se montre inflexible pour son joueur slovaque. Le club andalou demanderait 60 millions pour l’ancien Bordelais.

Notre avis : Koundé coûte 10 millions de moins que Skriniar et a pour lui l'étiquette tricolore. Un choix sensé pour le PSG.

Jules Koundé (FC Séville) sous le maillot de l'équipe de France Crédit: Getty Images

Munich prépare une nouvelle offre pour De Ligt...

La vente de Robert Lewandowski va servir à augmenter l’offre des Bavarois pour s’attacher les services de Matthijs de Ligt (Juventus Turin). Auparavant, le Bayern a proposé 60 millions à la Vieille Dame, qui n’en attend pas moins de 100 millions pour le Néerlandais, comme le rappelle Calciomercato.

Notre avis : Les millions récoltés avec la vente de Lewandowski devraient suffire à convaincre la Juve.

.... qui serait près de prolonger avec la Juve ?

Le revirement du jour vient de l’autre côté des Alpes, avec cette nouvelle annoncée dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport par Alfredo Pedulla. Fortement pressenti au Bayern, qui a depuis quelques jours un accord avec le joueur, Mathijs de Ligt serait sur le point…de prolonger avec la Juve ! Tout a changé au cours des dernières heures, avec une proposition alléchante des Turinois à hauteur de 12 millions fixes par an, plus des bonus pouvant gonfler le butin à 14-15 millions l’année.

Notre avis : La Juve ne peut pas se permettre de donner un tel salaire à De Ligt.

Matthijs De Ligt möchte offenbar zum FC Bayern München wechseln Crédit: Getty Images

L'Inter temporise pour Dybala, Naples veut en profiter

Libre depuis cet été, Paulo Dybala est cité chez toutes les autres grosses équipes de la Botte. L'Inter semblait longtemps en pole position, mais le flegme des dirigeants intéristes a permis à la Roma d'y croire. Tuttosport nous apprend également que le Napoli est aussi prêt à accueillir la "Joya". Pendant ce temps-là, l'impatience gronde chez les supporters nerazzurri, qui ne veulent pas laisser passer l'occasion de signer l'Argentin.

Notre avis : Dybala a l'embarras du choix, mais attention à ne pas trop faire traîner les choses.

Dybala (Juventus) Crédit: Getty Images

Ronaldo au Bayern, c'est toujours non

Par la voix de son directeur sportif, Hasan Salihamidzic, le Bayern a répondu une nouvelle fois défavorablement aux rumeurs envoyant Cristiano Ronaldo (37 ans) en Bavière. Au micro de Sport1, Salihamidzic a recalé les avances constantes de Jorge Mendes : "J’ai beaucoup de respect pour Cristiano Ronaldo, ses succès et sa carrière. Mais une nouvelle fois : ce n’est et ça n’a jamais été un sujet pour nous".

Notre avis : Les démentis se suivent mais les rumeurs n'arrêtent pas de bruisser autour d'un intérêt des Bavarois pour CR7.

"Son souci, c'est qu'il est démodé" : Ronaldo est dans une impasse

Paris sous le charme d'une autre pépite portugaise

Après Vitinha et l’intérêt pour Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain continue de prospecter sur les terres portugaises. Selon les médias portugais, c’est au tour du central de 20 ans Gonçalo Inacio (Sporting de Portugal) de taper dans l’œil de Luis Campos. Une offre de 30 millions d’euros plus variables serait à l’étude.

Notre avis : Entre Ramos, Kimpembe, Marquinhos, Kehrer et la venue probable de Skriniar, difficile de trouver une place à Inacio dans l'effectif parisien.

Wijnaldum proposé en Serie A

Le milieu néerlandais ne rentre pas dans les plans de Christophe Galtier cette saison, ce qui pousse le PSG à proposer le joueur à des clubs de Serie A, la Roma et le Milan en tête. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l'affaire pourrait se régler dans les prochains jours. Le club de la capitale serait disposé à prendre en charge 50% du salaire (9 millions d'euros nets par an) de Wijnaldum dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.

Notre avis : Wijnaldum n'a plus d'avenir à Paris, qui veut absolument s'en débarrasser.

Georginio Wijnaldum face à Bruges Crédit: Getty Images

Le Bayern insiste pour Tel

La formation rennaise se porte bien, merci pour elle. Énième pépite du réservoir breton, Mathys Tel (17 ans) attise les convoitises du côté du Bayern. Le club bavarois a déjà formulé deux offres (22 millions d’euros pour la dernière), toutes refusées par le Stade Rennais. Oui mais, d’après L’Equipe, les pensionnaires de l’Allianz Arena prépareraient une troisième offre pour l’attaquant, déjà d’accord avec le champion d'Allemagne d’après la presse allemande.

Notre avis : Après Cuisance, Kouassi, etc... Le Bayern aime les espoirs français de Ligue 1, avec plus ou moins de réussite au final.

Madrid cède Kubo à la Real

Pépite japonaise qui peine à prendre du galon, Take Kubo devra repousser ses ambitions de s’imposer au Real Madrid, lui qui vient d’être cédé à la Real Sociedad jusqu’en 2027. L’opération est quelque peu curieuse, comme nous l’explique Marca, puisque la Casa Blanca conserve 50% des droits sur le milieu nippon, avec la possibilité de le réintégrer au club à tout moment. De plus, en cas de vente de Kubo par le club basque, les Merengues toucheraient la moitié de la somme. Un deal particulier, qui semble convenir à toutes les parties jusqu’ici.

Notre avis : Enfin de la stabilité pour Kubo, baladé de prêt en prêt depuis son arrivée au Real Madrid.

"Avec Tchouaméni, le Real est en train de gagner son pari jeunes"

Naples ne lâche pas Kim Min-jae

En concurrence avec le Stade Rennais pour la signature du défesenseur central sud-coréen Kim Min-jae, Naples semblait avoir pris du retard dans ce dossier. En effet, le joueur aurait accepté la proposition de contrat du club breton, sur cinq ans avec un salaire de 2,5 millions d'euros. Mais selon Il Mattino, le club italien aurait égalé la proposition rennaise... Reste qu'en France, L'Equipe indique que les Rouge et Noir vont remporter cette bataille, en offrant 20 millions d'euros à Fenerbahçe.

Notre avis : L'offre rennaise convient au club et au joueur. L'épilogue devrait sourire aux Bretons.

Kim Min-Jae Crédit: Getty Images

Accord Arsenal-City pour Zinchenko

Selon Fabrizio Romano, Arsenal et Manchester City sont parvenus à un accord verbal pour le transfert d'Oleksandr Zinchenko à Londres contre un montant avoisinant les 35 millions d'euros. Les négociations entre la direction des Gunners et l'Ukrainien sont en cours. Le salaire et la durée du contrat doivent être discutés.

Notre avis : Le couteau suisse de Guardiola résoudra de nombreux problèmes chez les Gunners.

Aurier est une option à l'Atletico

Le journaliste Matteo Moretto (Calciomercato) croit savoir que les Colchoneros sont à la recherche d’un latéral droit, et que le profil de Serge Aurier (29 ans) intéresserait les Madrilènes. L’international ivoirien est rompu à la Liga, lui qui sort d'une saison à Villarreal.

Notre avis : Aurier ne viendrait pas dans la peau d'un titulaire, mais devrait apprécier la philosophie combative de Simeone.

