Newcastle à l'affût dans le dossier Milan Skriniar

Alors que Milan Skriniar, dont le contrat expire en juin, n'a toujours pas prolongé son bail avec l'Inter Milan, de nombreux clubs restent très intéressés par son profil. Le PSG a été cité à maintes reprises. Mais Calciomercato évoque aussi un intérêt de Newcastle, qui aurait fait du Slovaque sa priorité pour l'été prochain en défense centrale. Un énorme salaire pourrait lui être proposé.

Notre avis : En attendant de connaître le dénouement de son histoire à Milan, les Magpies auraient tout intérêt à valider un ticket pour la prochaine Ligue des champions, pour mettre toutes les chances de leur côté.

Manchester United cherche un attaquant

Le coach de Manchester United, Erik ten Hag, a confirmé que le club envisageait de signer un attaquant en janvier après le départ de Cristiano Ronaldo. Cité par le Manchester Evening News, le technicien néerlandais a expliqué : "Oui, mais seulement si on trouve le bon joueur. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous faisons des recherches sur chaque opportunité".

Notre avis : A Anthony Martial de profiter de cette période de flou.

Vers un abandon du Milan pour Ziyech

Selon la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan pourrait lâcher la piste menant à l'ailier de Chelsea Hakim Ziyech, en raison des revendications salariales de l'international marocain. Dans un autre registre, le club lombard reste intéressé par la signature de l'attaquant albanais Armando Broja, lui aussi sous contrat avec les Blues.

Notre avis : Ce n'est pas la Coupe du monde incroyable du Maroc qui va faire baisser le salaire de Ziyech.

Séville pense à Ounahi

Lui aussi brille avec le Maroc à la Coupe du monde. Et lui aussi va faire l'objet de convoitises sur le marché des transferts. Selon Fichajes, Azzedine Ounahi est sur les tablettes du FC Séville et de son directeur sportif Monchi. Jorge Sampaoli réclamerait en effet des renforts au milieu de terrain, et le joueur du SCO serait donc une cible de choix.

Notre avis : Sa valeur marchande n'est "que" de 5 millions d'euros pour le moment. Mais Angers va faire grimper les enchères…

Dortmund ne veut pas lâcher Meunier en janvier

Selon Sport, Xavi voudrait renforcer le Barça au poste de latéral droit en janvier. Mais le club blaugrana devra le faire à moindre coût et a ainsi ciblé Thomas Meunier. Reste que selon le quotidien espagnol, Dortmund n'a pas prévu de lâcher le Belge en janvier. Le club allemand aurait en revanche ouvert la porte pour l'été prochain.

Notre avis : La situation financière du Barça continue de l'orienter régulièrement vers des pistes très surprenantes.

