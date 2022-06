Chelsea entre dans la danse pour Skriniar…

Antonio Rüdiger parti, Andreas Christensen en fin de contrat et proche du Barça, Chelsea est en quête d'un nouveau roc défensif. Ce mardi, Sky Italia et Gianluca Di Marzio annoncent que les Blues seraient prêts à concurrencer le PSG dans le dossier Milan Škriniar. C'est un petit retour de flamme des Londoniens dans ce dossier qui avaient déjà tâté le terrain au début du feuilleton Romelu Lukaku.

Ad

Notre avis : Paris reste en pole pour le Slovaque, mais Chelsea pourrait profiter du prêt de Lukaku à l'Inter pour tenter sa chance.

Transferts Garcia vers un nouveau challenge en Arabie Saoudite ? IL Y A 5 HEURES

Et maintenant Fofana : Paris va-t-il trop loin dans ses pistes made in L1 ?

… et veut faire ses emplettes à City

Alors que le nom de Raheem Sterling revient avec insistance du côté de Stamford Bridge selon les dernières indiscrétions du Telegraph, deux nouveaux joueurs des Citizens reviennent dans les rumeurs du côté de Chelsea. Toujours selon le quotidien britannique, Nathan Aké serait ciblé par les Blues. Le Daily Mail complète cette short-list de gala en annonçant un intérêt de Thomas Tuchel et consorts pour le latéral gauche ukrainien, Oleksandr Zinchenko.

Notre avis : Avec une défense "dépeuplée" et une attaque qui l'est presque autant avec Lukaku et Werner sur le départ, Chelsea cible là trois renforts de choix pour se remplumer. Mais il faudra sortir le chéquier…

Raheem Sterling célèbre avec Nathan Ake sous les couleurs de Manchester City. Crédit: Getty Images

Non à Ekitike, "si" à Scamacca : le PSG aurait fait son choix

Le dossier Hugo Ekitike continue de battre de l'aile. Alors que Newcastle a récemment été refroidi par les exigences de l'attaquant et de son entourage, le Rémois devrait également voir le PSG lui fermer la porte. Le Parisien révèle ce mardi que l'attaquant rémois ne figurerait pas dans la short-list du PSG pour cet été. Le quotidien évoque une tentative du Stade de Reims de faire monter les enchères pour son joueur en mentionnant le PSG parmi les prétendants. En revanche, Paris aurait fait de Gianluca Scamacca l'une de ses priorités. Le journal avance même que le dossier serait "quasi bouclé pour une arrivée en juillet à Paris".

Notre avis : Ekitike a toujours pléthore de prétendants, mais attention à ne pas se montrer trop gourmand…

Compatibilité avec Mbappé, 4-3-3, 4-4-2... Comment Paris utiliserait Scamacca ?

Visite médicale mercredi pour Lukaku à l'Inter

Romelu Lukaku va voir ses vœux exaucés. Alors qu'il traîne son spleen depuis de longs mois à Chelsea, l'attaquant belge va bien retourner à l'Inter Milan. Selon les informations de Sky Italia et Gianluca Di Marzio, le joueur formé à Anderlecht est attendu mercredi en Lombardie pour passer sa visite médicale. Il devrait être prêté pour une saison par les Blues. Le journaliste italien annonce également que les Nerazzurri sont proches d'accueillir la jeune milieu de terrain albanais Kristjan Asllani (20 ans), en provenance d'Empoli.

Notre avis : Lukaku va retrouver son jardin de San Siro. Il n'aurait jamais dû le quitter, d'ailleurs.

Une finale FC Barcelone-Chelsea pour Dembélé ?

En fin de bail dans deux jours avec le Barça, Ousmane Dembélé ne laisse toujours rien filtrer sur son avenir. Une chose semble sûre cependant, l'ancien Rennais sera un joueur de Barcelone ou de Chelsea la saison prochaine. C'est ce qu'affirme L'Équipe dans son édition du jour. Mundo Deportivo complète l'information en annonçant que le joueur se décidera dans "deux ou trois jours."

Notre avis : Chelsea ou Barcelone, "Dembouz" aura en tout cas un beau spot pour continuer sa carrière. Il est temps que le feuilleton se termine.

Le retour de Lukaku à Chelsea est-il le plus gros flop de l'histoire de Premier League ?

Enfin un accord pour De Jong à Manchester United ?

Les jours passent et rapprochent toujours un peu plus Frenkie de Jong d'Old Trafford. Serpent de mer de ce début de mercato à Manchester, le départ de l'international néerlandais vers Manchester United se précise. Ce mardi, Sky Sports annonce qu'un accord autour des 65 millions d'euros (hors bonus) serait en passe d'être trouvé entre le Barça et les Red Devils.

Notre avis : Des liquidités bienvenues pour Barcelone, un nouveau challenge et des retrouvailles avec ten Haag pour De Jong : tout le monde est content ?

CR7 a-t-il raison d'être inquiet ? "Il aurait fallu en prendre conscience l'an passé…"

La Juve et Chelsea vont discuter pour De Ligt

Autre ancien membre de la génération dorée de l'Ajax, Matthijs de Ligt pourrait bien quitter la Vieille Dame cet été. Alors que les prétendants commencent à se bousculer au portillon, La Stampa annonce que la Juve et Chelsea devraient prochainement se rencontrer pour discuter de l'avenir de l'international néerlandais. Le quotidien italien évoque une offre proche des 100 millions d'euros qui pourrait inclure un joueur (Timo Werner et Christian Pulisic sont évoqués).

Notre avis : Paradoxalement, la Juventus ne dirait pas non à une belle indemnité pour son jeune Batave. Encore plus si l'offre rapportée par la Stampa se rapproche de celle évoquée.

Va-t-on retrouver le Pogba des Bleus à la Juve ? "Ils ont besoin l'un de l'autre"

Leverkusen confirme un intérêt du PSG pour Diaby

Encore auteur d'une grosse saison avec le Bayer Leverkusen, avec 17 buts et 14 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues, Moussa Diaby est l'un des joueurs les plus convoités de ce mercato estival.

Dans un entretien accordé à Kicker, le directeur sportif du club de la Ruhr Simon Rolfes s'est montré confiant à l'idée de conserver son international français. "Je suis très optimiste sur le fait qu'il restera. Il sait ce qu'il a au Bayer Leverkusen". Avant d'envoyer un message aux prétendants de l'ancien Titi. "Il y a quelques clubs en Europe (qui sont intéressés, NDLR) : s'ils veulent vraiment le joueur, ce sera serré. Le PSG en fait partie".

Notre avis : A quelques mois de la Coupe du monde, Moussa Diaby a tout intérêt à continuer l'aventure à Leverkusen pour assurer sa place dans le groupe des 26.

Nkunku, Kimpembe, Diaby… qui a marqué le plus de points ?

Arsenal et Gabriel Jesus, officialisation imminente

Il ne manque que la signature du contrat. Présent à Londres ce mardi, Gabriel Jesus a passé sa visite médicale avec succès avec le staff médical d'Arsenal comme le rapporte Fabrizio Romano. En fin de contrat avec Manchester City en juin 2023, l'international auriverde va s'engager jusqu'en 2027 avec les Gunners, pour une somme légèrement supérieure à 50 millions d'euros.

Notre avis : Presque un mariage de raison. Arteta va récupérer un buteur de choix et Jesus va trouver un environnement idoine pour exploiter ses qualités.

Un échange Keïta-Rabiot dans les cartons ?

C'est une drôle de rumeur qui a fait surface ces dernières heures. Selon le Daily Mail et de nombreuses sources proches du dossier, Liverpool et la Juventus discuteraient d'un potentiel échange entre Adrien Rabiot et Naby Keïta. Les deux joueurs sont en fin de contrat en 2023 et ne seront pas retenus par leurs clubs respectifs.

Notre avis : Une idée qui pourrait séduire les deux clubs. Keïta n'est jamais parvenu à s'imposer chez les Reds et Rabiot a visiblement fait le tour à Turin.

La tuile pour l'OL : Manchester United sur le point d'arracher Malacia

C'est un sacré retournement de situation et un très, très gros coup de massue pour l'OL. Alors que tout semblait bouclé pour le transfert de Tyrell Malacia dans le Rhône, Manchester United aurait raflé la mise, à en croire David Ornstein de The Athletic. Le club mancunien et Feyenoord se sont entendus sur une offre de 15 millions d'euros + 2 de bonus, ainsi qu'un pourcentage à la revente.

Notre avis : L'OL avait pourtant toutes les cartes en main dans cette histoire… Bruno Cheyrou et consorts vont devoir vite trouver une alternative.

L'OL et les 86 millions d'euros de Textor : "Le mercato de l'OL est déjà alléchant"

Kehrer, Draxler, Diallo : le Milan prêt à vider une partie du "loft parisien" ?

Et si le salut de Henrique et Campos passait en partie par l'AC Milan ? Alors qu'ils souhaitent se débarrasser d'une dizaine de joueurs, les dirigeants parisiens pourraient prochainement discuter avec le champion d'Italie au sujet de certains de leurs "indésirables". Fabrizio Romano annonce que les Rossoneri apprécieraient beaucoup le profil d'Abdou Diallo. De son côté, la Gazzetta dello Sport révèle que Julian Draxler et Thilo Kehrer seraient également suivis par le club italien.

Notre avis : Des joueurs revanchards pour le Milan, un dégraissage bienvenu pour Paris : il y a du bon à prendre pour toutes les parties.

L'OM est bien en pole pour Touré

Toc, toc, toc, revoilà la rumeur Isaak Touré sur la Canebière. Pisté par l'Olympique de Marseille, le jeune défenseur central du Havre est annoncé de plus en plus proche du vice-champion de France en titre. Selon Luca Bendoni, membre de l'équipe de Gianluca Di Marzio, l'OM mènerait la course à la signature du défenseur de 19 ans.

Notre avis : Avec Saliba de retour de prêt à Arsenal et un futur incertain pour Duje Caleta-Car, l'arrivée de Touré est clairement prioritaire pour l'OM.

Isaak Touré, un des leaders de l'équipe de France U19 Crédit: Getty Images

Gavi va bien prolonger au FC Barcelone

Révélation de la saison du côté du Barça, Gavi (17 ans) est sur le point de rempiler en Catalogne. Selon Marca, le milieu de terrain devrait prolonger cette semaine jusqu'en 2028 avec les Blaugranas. La clause libératoire du milieu de terrain, convoité notamment en Premier League, pourrait avoisiner le milliard d'euros, rien que ça.

Notre avis : Une prolongation logique et sans surprise : Gavi incarne le futur du Barça.

17 ans et 62 jours, une précocité record : Comment Gavi s’éclate déjà dans la cour des grands

Toulouse tient son nouveau portier

A la recherche d'un nouveau gardien pour concurrencer Maxime Dupé la saison prochaine, le Tef a trouvé son bonheur. Ce mardi, le champion de Ligue 2 a officialisé l'arrivée de Kjetil Haug (24 ans) en provenance de Vålerenga. La durée du bail de l'ancien international espoir norvégien (5 sélections) serait de quatre ans, selon La Dépêche du Midi.

Notre avis : La cellule de recrutement toulousaine sait y faire depuis deux ans. Reste à voir si ce nouveau pari sera encore une fois bon.

Ruiz, enfin le décollage à Auxerre ?

A bientôt 20 ans (il les aura en août), Kays Ruiz-Atil a déjà connu de belles écuries, sans jamais s'imposer. Passé par les centres de formation de l'OL, du PSG et du FC Barcelone, le milieu de terrain s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec l'AJ Auxerre.

Notre avis : Il est temps pour Ruiz de lancer sa carrière. A Auxerre, avec Furlan, le milieu de terrain a de quoi s'épanouir.

Transferts Les 13 infos mercato qui vous ont échappé lundi HIER À 18:13