Andrea Pirlo est de retour. Après une première expérience mitigée à la Juventus Turin, l'ancienne gloire du football italien a posé ses valises en Turquie, pour signer un contrat d'un an dans le club de Fatih Karagümrük. Une information officialisée par le club sur ses réseaux.

"Pirlo a signé un contrat qui fait de lui un membre de Karagümrük pour un an à compter du 1er juillet", a indiqué l'équipe stambouliote sur Twitter, publiant une photo du champion du monde italien 2006 en chemise blanche devant le logo du club. L'ex-entraîneur de la Juventus Turin sera présenté à la presse mardi, a précisé le club.

Ex-meneur de la Juve et de l'AC Milan, Andrea Pirlo, 43 ans, avait été remercié en mai 2021 par la Juventus Turin au terme de sa toute première saison comme entraîneur, marquée par deux titres (Coupe et Supercoupe d'Italie), mais des déceptions en Ligue des champions et en championnat.

Pirlo débarque dans un club modeste mais ambitieux

Propulsé entraîneur de la Vieille dame, son diplôme d'entraîneur à peine obtenue, l'ex-génie du ballon rond n'aura pas fait mieux que la 4e place de Serie A pour sa première saison, venant interrompre une série historique de neuf titres consécutifs de champion d'Italie des Bianconeri. L'ex-joueur, qui a tout gagné ou presque avec l'AC Milan, la Juventus et la sélection italienne (une Coupe du monde, deux Ligues des champions et six championnats d'Italie), aura pour mission de tirer vers les sommets de la Süper Lig le modeste club de Fatih Karagümrük.

Basé à Istanbul, l'équipe, remontée en première division turque lors de la saison 2020-2021, a terminé 8e de la Süper Lig cette saion. Le club turc avait déjà été entraîné par un autre Italien, Francesco Farioli. Il compte dans son effectif plusieurs joueurs italiens, dont le gardien Emiliano Viviano, passé notamment par la Sampdoria, et l'attaquant Fabio Borini.

(Avec AFP)

Andrea Pirlo Crédit: Getty Images

