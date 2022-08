BERNARDO SILVA AU PSG, CELA RESTE POSSIBLE

Paris n'a pas abandonné la piste Bernardo Silva. D'après L'Equipe, le club champion de France espère toujours s'offrir le joueur de Manchester City, attiré par le projet mené par le duo Luis Campos - Christophe Galtier. De son côté, le journal Le Parisien assure que le milieu de terrain ne débarquera pas à Paris cet été, et que son arrivée était liée à un départ de Neymar.

Notre avis : Le PSG devra transmettre une proposition folle à City s'il veut arracher Bernardo Silva dans les derniers jours du mercato.

Paris veut frapper un grand coup : Bernardo Silva en approche ?

Skriniar va rester à l'Inter

Si l'ancien Monégasque peut toujours arriver dans la capitale, ce ne sera pas le cas du Slovaque. Milan Skriniar et le PSG, c'est bel et bien terminé. Le journaliste Fabrizio Romano annonce que le président de l'Inter Steven Zhang a décidé de conserver son défenseur. Le Paris Saint-Germain ne souhaitait pas offrir plus de 50 millions d'euros, hors bonus. Les Nerazzurri vont désormais lancer les discussions avec leur joueur pour une prolongation.

Notre avis : L'Inter s'est montrée trop exigeante pour Skriniar, même s'il aurait constitué un vrai renfort pour le PSG.

Que donnerait la défense du PSG avec Skriniar ?

Bailly à un pas de l'OM

L'affaire avance vite. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l'Olympique de Marseille et Manchester United ont trouvé un terrain d'entente pour le prêt avec option d'achat d'Eric Bailly. L'agent du défenseur central ivoirien de 28 ans négocie désormais avec le cub phocéen.

Notre avis : Barré par la concurrence chez les Red Devils après une saison quasi blanche, Bailly devra vite retrouver la forme s'il veut se relancer à l'OM.

Eric Bailly (Manchester United) Crédit: Getty Images

MANCHESTER UNITED PRÊT À DES FOLIES POUR ANTONY

Erik ten Hag veut absolument faire venir l'ailier brésilien. Selon le journaliste Nicolo Schira, Manchester United a déjà trouvé un accord avec Antony pour un contrat de 5 ans. Le club anglais aurait aussi fait une offre de 80 millions d'euros à l'Ajax, qui l'aurait refusée. Mais une nouvelle proposition à hauteur de 100 millions est en préparation.

Notre avis : Antony possède un grand talent mais manque trop de régularité pour justifier une telle somme.

Vague de scepticisme pour Rabiot : "Il est surtout victime du mercato raté de MU"

Chelsea intéressé par Maguire

C'est la grosse surprise de ce samedi. Selon le Daily Mail, Chelsea étudierait la disponibilité de recruter Harry Maguire, le très critiqué défenseur de Manchester United. Erik ten Hag, manager des Red Devils, pourrait d'ailleurs se passer de l'international anglais pour le match face à Liverpool lundi soir. Le club mancunien envisagerait un échange avec Christian Pulisic.

Notre avis : Un éventuel deal étonnant mais pas farfelu, car Chelsea a cruellement besoin d'un défenseur et peine à faire venir Wesley Fofana pendant que Manchester United cherche un ailier.

Pourquoi cet acharnement sur Maguire ? "Avec Pogba, il incarne tous les soucis de MU"

VARDY PROLONGE À LEICESTER

L'attaquant star reste fidèle aux Foxes. un temps annoncé dans le viseur de Manchester United, Jamie Vardy a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. L'avant-centre international anglais de 35 ans évolue chez les Foxes depuis 2012 et y a inscrit 164 buts.

Notre avis : Une excellente nouvelle pour le joueur, le club et ses supporters.

PAS DE VRAI PRÉTENDANT POUR LAFONT

Antoine Kombouaré peut se rassurer. Alors qu'Alban Lafont dispose d'un bon de sortie de la part de Nantes cet été à deux ans de la fin de son contrat, L'Equipe explique que le portier ne fait pas l'objet de véritables avances. Si le joueur de 23 ans est valorisé à hauteur de 20 millions d'euros par les Canaris, le marché européen des gardiens est très fermé actuellement. Dans ce contexte, Lafont est satisfait de sa situation à Nantes et espère progresser, notamment en Ligue Europa pour convaincre Didier Deschamps de l'appeler chez les Bleus.

Notre avis : Une nouvelle qui calmera un peu les relations tendues entre Kombouaré et Valdemar Kita.

Alban Lafont (Nantes) a été héroïque face au PSG Crédit: Imago

PÉPÉ SE RAPPROCHE DE NICE...

Les Aiglons ne sont plus très loin d'attirer l'ancien Lillois. Selon le journaliste Nicolo Schira mais aussi Nice-Matin et France Bleu Côte d'Azur, Nice négocie avec Arsenal pour un prêt sans option d'achat de Nicolas Pépé. Les discussions sont en très bonne voie et l'ailier international ivoirien de 27 ans pourrait se relancer au Gym.

Notre avis : Un renfort parfait pour le Gym si Pépé retrouve ses qualités affichées à Lille.

Nicolas Pépé lors de la préparation estivale avec Arsenal en juillet 2022. Crédit: Eurosport

...QUI SE BAT POUR CAVANI

Valence est désormais en pole position pour faire signer El Matador mais les Aiglons ne renoncent pas. Selon L'Equipe, Walter Guglielmone, demi-frère et agent d'Edinson Cavani, est présent à Nice depuis quelques jours et s'est entrenu avec les dirigeants du Gym, qui sont prêts à mettre le paquet pour s'offrir l'ancien Parisien. Cependant, le représentant de l'attaquant uruguayen de 35 ans a également négocié avec Valence et Villarreal.

Notre avis : El Matador joue la montre et laisse tranquillement monter les enchères avant de se décider. Nice aura du mal à parvenir à ses fins.

Edinson Cavani, l'attaquant de Manchester United. Crédit: Getty Images

ATAL ET TRAORÉ SUR LES TABLETTES DU BARÇA

Les Blaugrana cherchent un arrière droit et ne manquent pas d'idées. Outre Juan Foyth de Villarreal et Thomas Meunier de Dortmund qui sont leurs priorités, les dirigeants du FC Barcelone s'intéressent au Rennais Hamari Traoré selon Foot Mercato et Mundo Deportivo, mais aussi au Niçois Youcef Atal selon Sport.

Notre avis : Deux joueurs qui pourraient trouver leur place en Catalogne mais qui ne doivent pas s'emballer trop vite en voyant leur nom associé au Barça.

Youcef Atal Crédit: Getty Images

SLIMANI D'ACCORD AVEC BREST

L'international algérien pourrait bientôt retrouver la Ligue 1. Selon Foot Mercato, Islam Slimani a trouvé un terrain d'entente avec les dirigeants de Brest autour d'un contrat de deux ans. Poussé vers la sortie par le Sporting CP, l'attaquant de 34 ans préfère cependant encore attendre les éventuelles propositions d'autres prétendants avant de s'engager avec le club finistérien.

Notre avis : Brest pourrait arriver à ses fins et faire le bonheur de son entraîneur Michel Der Zakarian.

Islam SLimani avec l'équipe nationale d'Algérie, ici contre le Congo le 10 octobre 2019 Crédit: Getty Images

DIRECTION WEST HAM POUR EMERSON PALMIERI

L'international italien va changer d'air mais rester à Londres. Selon les informations de Nicolo Schira, Emerson Palmieri est sur le point de rejoindre West Ham en provenance de Chelsea contre 15 millions d'euros. Un contrat de quatre ans attend l'arrière-gauche de 28 ans, qui était prêté à Lyon la saison dernière et que Nice a, un temps, pisté cet été.

Notre avis : Une recrue expérimentée en vue pour des Hammers, qui en ont bien besoin après un début de saison raté.

Emerson Palmieri face à Joao Cancelo Crédit: Eurosport

TRAORÉ QUITTE ASTON VILLA POUR BASAKSEHIR

L'attaquant international burkinabé Bertrand Traoré, joueur du club anglais d'Aston Villa, évoluera cette saison au Basaksehir Istanbul dans le cadre d'un prêt, selon le quotidien sportif turc Fanatik. "Le choix était clair dans ma tête, je voulais venir à Basaksehir", a déclaré l'alilier de 26 ans passé Auxerre, l'Ajax, Chelsea et Lyon, à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul, où il a été accueilli par des supporters.

Notre avis : Sous contrat avec les Villans jusqu'en 2024, Traoré fait assez logiquement le choix de la Turquie pour se relancer après une dernière saison ratée.

