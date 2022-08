Transferts

Porte fermée à double tour pour Guimarães à Newcastle

Cible de longue date du Real Madrid, Bruno Guimarães est de nouveau annoncé du côté de la capitale espagnole avec le probable départ de Casemiro. AS a évoqué ces dernières heures un potentiel retour de flamme des Merengue dans le dossier. Mais ce vendredi, Eddie Howe, le manager de Newcastle, a fermé la porte à double tour à un départ de l'ancien Lyonnais. "Nous essayons de construire une équipe ici qui, selon nous, peut amener le club vers les sommets au cours des prochaines années. On ne veut pas enlever nos meilleurs joueurs et Bruno en fait partie…"

Notre avis : Les Toons seront durs en affaire si des négociations venaient à être ouvertes. Cependant, Carlo Ancelotti a affirmé ne pas vouloir recruter de milieu supplémentaire. L'hypothèse d'un transfert de Guimarães à Madrid n'est que partie remise.

Bayern, Real, Atlético, Dortmund… Où CR7 s’intégrerait-il le mieux ?

Cherki va (enfin) prolonger avec l'OL

Enfin, c'est le cas de le dire ! Après des semaines voire des mois de négociations, L'Equipe annonce que Rayan Cherki (19 ans) se serait entendu avec l'OL pour un nouveau contrat de deux ans. La seconde année automatique est toutefois liée à un certain nombre d'apparitions cette saison, précise le quotidien.

Notre avis : Une sacrée épine du pied en moins pour Jean-Michel Aulas, qui est parvenu à ses fins, avec un accord qui semble satisfaire les deux parties.

Milik relancé par la Juve en cas d'échec pour Depay ?

La Juventus a une priorité pour cette fin de mercato : se renforcer devant. Alors qu'elle a fait de Memphis Depay sa priorité absolue, et ce, depuis de nombreuses semaines, la Vieille Dame garderait un œil sur Arkadiusz Milik en cas d'échec des négociations pour l'ancien Lyonnais. C'est Sky Sports qui relance la piste ce vendredi. Ces dernières heures, le président de l'OM Pablo Longoria a ouvert la porte à un départ du Polonais en cas d'offre proche des 20 millions d'euros.

Notre avis : La Juve fait attention à ses comptes sur ce mercato estival et cherchera coûte que coûte l'option la plus avantageuse financièrement. La piste Milik est probablement trop onéreuse pour les Piémontais, mais qui sait...

Carrasco dans les petits papiers de Manchester United

Rembarrés par l'Ajax pour Antony, dans l'attente pour Cody Gakpo, les Red Devils auraient coché le nom de Yannick Ferreira Carrasco et pourraient formuler une offre proche des 30 millions d'euros, selon les informations du Daily Telegraph. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Colchoneros, le Belge est un cadre de Diego Simeone et une prolongation est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Mais la situation financière de l'Atlético pourrait faire réfléchir les dirigeants madrilènes si une belle offre arrivait sur la table.

Notre avis : Et une piste de plus, une ! La polyvalence de Carrasco rendrait évidemment de précieux services à Ten Hag et consorts. Cependant, il paraît difficile d'imaginer l'Atlético libérer l'un de ses hommes à tout faire.

Mission Nkunku 2023 dans les cartons pour Chelsea

Si Pierre-Emerick Aubameyang semble être la priorité estivale des Blues, l'arrivée du Gabonais se ferait "uniquement" dans une vision court-termiste comme le précise le Daily Telegraph. Dans son édition du jour, le quotidien annonce que Chelsea serait prêt à dégainer et à mettre le paquet l'été prochain pour attirer Christopher Nkunku à Stamford Bridge. L'international français a prolongé à Leipzig en juin dernier et ne quittera pas l'Allemagne avant un an.

Notre avis : Cet été 2022 était fait pour poser les bases de l'ère Boehly. Le prochain mercato estival pourrait être assez animé du côté de Chelsea, qui devrait avoir de la concurrence pour Nkunku.

Le Napoli veut toujours Navas

Selon Il Mattino, le Napoli est toujours à l'affût pour Keylor Navas, qui est la priorité pour le poste de gardien. Le salaire du joueur (9 millions d'euros) pose toutefois problème et nécessite un geste des trois parties en question : l'intéressé doit le baisser, Naples augmenter son offre et le PSG donner un coup de main pour son paiement.

Notre avis : Il va falloir trouver un accord, mais la volonté des trois parties est de boucler le deal.

Discussions "très positives" entre Aubameyang et Chelsea

Le retour à Londres avance bien pour l'ancien Stéphanois. Fabrizio Romano confirme que les récentes négociations entre le clan de l'attaquant gabonais et les Blues se sont révélées "très positives". Un accord pourrait même vite être trouvé entre les deux parties, confirme Sport. De son côté, le Barça demanderait près de 30 millions d'euros, une somme que Chelsea considérerait comme trop élevée. Le quotidien espagnol évoque une première offre de 19 millions d'euros plus 5 de bonus pour l'avant-centre de 33 ans.

Notre avis : C'est tout de même un sacré retournement de situation. Alors qu'on pensait le FC Barcelone très attaché au Gabonais, ce transfert pourrait se concrétiser beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et le FC Barcelone ne dira pas non à un peu de monnaie...

L'OM négocie bien avec l'Atalanta...

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport confirme les révélations de Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano sur un possible échange entre l'OM et l'Atalanta Bergame pour Ruslan Malinovskyi et Cengiz Ünder. Les négociations viendraient de débuter entre les deux clubs, qui trouveraient chacun leur compte dans ce possible double transfert. Pour rappel, la Roma devrait toucher 20% sur la revente du Turc.

Notre avis : L'OM serait le grand gagnant de ce deal, sans aucun doute.

... et n'oublie pas Bailly

Toujours à la recherche d'un renfort derrière, Marseille piste toujours Eric Bailly, le défenseur de Manchester United. L'Equipe explique que l'international ivoirien serait davantage séduit par le challenge marseillais que par le passé. Le salaire du joueur (environ 5 millions d'euros par an) pose toutefois problème pour les décideurs phocéens.

Notre avis : Bailly est un pari, mais l'OM a désormais un savoir-faire dans la relance de joueurs. Reste à convaincre Manchester United si l'intérêt se confirme et, surtout, à prendre le meilleur sur une concurrence relativement féroce.

PERTH, AUSTRALIA - JULY 23: Eric Bailly of Manchester United during the Pre-Season Friendly match between Manchester United and Aston Villa at Optus Stadium on July 23, 2022 in Perth, Australia. (Photo by Matthew Ashton - AMA/Getty Images) Crédit: Eurosport

Ndombele à la relance à Naples

Comme annoncé ces derniers jours, Tanguy Ndombele va tenter de se relancer du côté de Naples. Le milieu de terrain passé par Amiens et l'OL est prêté pour une saison par Tottenham aux Partenopei. Une option d'achat figure dans le deal, mais le montant n'a pas filtré. Les dernières indiscrétions estiment qu'elle tourne autour de 30 millions d'euros. Antonio Conte a poussé pour que son joueur quitte Londres, notamment pour avoir un espoir de faire partie des 26 Bleus pour le Mondial au Qatar.

Notre avis : Un deal qui convient à toutes les parties. Ndombele peut être une très belle pioche pour le Napoli s'il se remet à l'endroit.

Bientôt la fin du suspense : Cavani aurait choisi Villarreal

Le feuilleton est bientôt terminé : le Matador va retrouver Unai Emery. Après des semaines de négociations et de discussions avec une kyrielle de clubs (Nice, Boca Juniors, Valence ou encore Dortmund en début de mercato), Edinson Cavani est sur le point de s'engager avec Villarreal, annonce TyCSports. L'attaquant uruguayen de 35 ans est attendu en Espagne samedi pour sa visite médicale.

Notre avis : Cavani peut s'éclater en Liga pour ce qui ressemble à l'un de ses derniers challenges sur le Vieux Continent.

Edinson Cavani Crédit: Getty Images

Foyth toujours pisté par le Barça

Les recherches continuent de battre leur plein en Catalogne pour le poste de latéral droit. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, Juan Foyth (Villarreal) a toujours les faveurs du FC Barcelone. En revanche, les Blaugranas ne seraient pas en discussions pour Diogo Dalot (Manchester United), tandis que le dossier Thomas Meunier n'avancerait plus notamment en raison des récentes déclarations d'Edin Terzic et Sébastian Kehl à Dortmund. Il va néanmoins falloir être patient avant de signer Juan Foyth, prévient le journaliste italien.

Notre avis : Le Barça compte bien tout faire pour se renforcer dans ce secteur, même si la priorité reste de vendre sur d'autres postes.

Arteta confiant pour la prolongation de Saka

A bientôt 21 ans, Bukayo Saka est déjà un taulier des Gunners. Sous contrat jusqu'en 2024, l'un des enfants du club pourrait bientôt renouveler son bail. Mikel Arteta est en tout cas confiant sur le sujet. "Je suis convaincu que le club, Bukayo et son agent sont sur la même ligne à propos de nos ambitions. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça en forme sur un bout de papier." Le coach londonien espère également que cette prolongation sera vite actée. "J'aimerais que cela se fasse car je ne veux pas qu'un joueur soit distrait au milieu de la saison. Mais ces choses prennent du temps."

Notre avis : Les deux parties vont finir par trouver un accord. Saka est le visage de cet Arsenal de nouveau séduisant, mais surtout très ambitieux pour les saisons à venir.

Bukayo Saka of Arsenal reacts Crédit: Getty Images

Rony Lopes, la surprise troyenne de cette fin de mercato ?

Encore un retour dans l'Hexagone pour Rony Lopes ? Déjà passé par Lille, Monaco et Nice, le milieu de terrain pourrait prochainement découvrir un quatrième club français. Prêté à l'Olympiakos la saison passée, Rony Lopes (26 ans) serait en pleines discussions avec Troyes, révèle L'Equipe ce vendredi. L'international portugais (2 sélections) a encore deux ans de contrat avec Séville, mais ne sera pas retenu.

Notre avis : La trajectoire du joueur formé à Manchester City est tout de même sacrément déconcertante. Rony Lopes est un pari à prendre pour l'ESTAC, qui a besoin de talent pour sa mission maintien.

Rony Lopes sous le maillot du Séville FC Crédit: Getty Images

L'Inter en pince pour Chalobah

En quête d'un renfort derrière, peu importe la situation de Milan Škriniar, les Nerazzurri seraient intéressés par Trevoh Chalobah (23 ans), le polyvalent défenseur de Chelsea, annonce Fabrizio Romano ce vendredi. L'ancien Lorientais pourrait quitter les Blues en cas d'arrivée de Wesley Fofana, mais ne sera cédé qu'en prêt après avoir prolongé. Thomas Tuchel apprécie beaucoup le natif de Freetown, en Sierra-Leone. Le club milanais suit également la piste menant à Manuel Akanji (Dortmund).

Notre avis : Une décision surprenante de la part de Chelsea tout de même, tant le couteau suisse Chalobah a rendu de précieux services aux Blues la saison dernière.

Bataille de cadors turcs en vue pour Bozok

Pas forcément dans les plans de Régis Le Bris à Lorient, Umut Bozok est dans l'attente. Selon les informations de L'Equipe, Galatasaray, Fenerbahçe et surtout Trabzonspor se sont manifestés pour l'attaquant turc. Le champion de Turquie aurait même formulé une offre de 3 millions d'euros aux Merlus pour celui qui a fini meilleur buteur de Süperlig la saison passée avec 20 réalisations. Un accord pourrait vite être trouvé.

Notre avis : Surprenant que l'ancien Nimois n'attise pas plus de convoitises. En Turquie, Bozok a, dans tous les cas, trouvé le championnat idoine pour exprimer toutes ses qualités. Reste à déterminer quel poids lourd local il rejoindra.

Umut Bozok avec Kasimpasa lors de la saison 2021-2022 de Süperlig Crédit: Getty Images

