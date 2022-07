Nice, l'improbable porte de sortie pour Icardi ?

Annoncé avec insistance du côté de Monza par la Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi pourrait très bien rester en Ligue 1. Toujours selon le quotidien transalpin, l'OGC Nice aurait coché le nom de l'attaquant de 29 ans. Le Gym souhaiterait se séparer de Kasper Dolberg et serait prêt à tenter le prêt de l'international argentin pour le remplacer.

Ad

Notre avis : Un départ est une nécessité absolue pour Icardi. A Nice, l'Argentin pourrait trouver un cadre idéal pour se relancer. Mais on croit plutôt à un retour en Italie pour l'ancien Interiste.

Transferts Lewandowski, Dembélé, PSG... les 10 infos mercato qui vous ont échappé lundi HIER À 18:00

Icardi, autopsie de la plus grosse erreur de Leonardo

Galtier veut garder Neymar

Annoncé sur le départ du PSG, Neymar figure pourtant bien dans les plans de Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du champion de France. "Neymar est un joueur de classe mondiale. Quel entraîneur ne voudrait pas de lui ? Je souhaite qu’il reste chez nous, c’est toujours mieux d’avoir un joueur d’une telle classe avec nous", s'est expliqué l'ancien technicien du LOSC.

Notre avis : Les prochains jours s'annoncent très intéressants à suivre du côté du PSG.

Paris peut-il se séparer de Neymar ? "Il est tout simplement hors marché"

Paqueta pas pressé de quitter l'OL

Encore un signe supplémentaire d'un OL ambitieux ? Annoncé sur les tablettes de Manchester City, Arsenal, Tottenham, du PSG ou encore de Newcastle, Lucas Paqueta ne semble pas déterminé à quitter l'Olympique Lyonnais et ce, malgré l'absence de coupe d'Europe la saison prochaine. C'est ce que rapporte ESPN Brésil ce mardi. L'international brésilien se verrait même continuer à Lyon.

Notre avis : Paqueta, Lacazette, Tetê, Toko-Ekambi, Cherki et plus encore, l'attaque de l'OL a de l'allure sur le papier.

L'OL et les 86 millions d'euros de Textor : "Le mercato de l'OL est déjà alléchant"

Dégraissage 5 étoiles en vue à Chelsea

En pleines négociations pour se renforcer offensivement (Neymar, Raphinha) et défensivement (De Ligt, Aké, Koulibaly ou encore Koundé), Chelsea cherche encore à dégraisser malgré les départs de Lukaku, Christiansen et Rüdiger. Selon les informations du Daily Mail, cinq joueurs seraient invités à faire leurs valises, et pas des moindres : Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi et Jorginho.

Hasard de la situation, la principale écurie intéressée par ces cinq joueurs serait... la Juventus Turin. Mais l'AC Milan mènerait la danse pour récupérer Ziyech selon La Repubblica et serait en pleines négociations avec les Blues.

Notre avis : Cet été 2022 est clairement celui du changement de cycle à Chelsea. Les Blues devraient récupérer de belles liquidités pour avancer sur d'autres dossiers.

Hakim Ziyech lors d'un match de Premier League avec Chelsea en février 2022. Crédit: Getty Images

Marotta ferme la porte à Dybala

Stupeur en Italie. Alors que son arrivée à l'Inter ne faisait presque plus l'ombre d'un doute, Paulo Dybala ne rejoindra pas l'Inter Milan. Beppe Marotta, le directeur sportif intériste, l'a annoncé en conférence de presse. "Je veux juste revenir sur un sujet qui a fait beaucoup parler.. (...) Dybala représentait une opportunité, mais il ne faut pas oublier que nous sommes fournis dans le secteur offensif : nous avons un certain nombre de joueurs de poids, que le manager devra gérer au mieux. Mais nous respectons le joueur."

Notre avis : Les possibilités se réduisent pour "Pipita" qui pourrait voir son avenir s'écrire hors des frontières transalpines.

Paulo Dybala (Juventus) Crédit: Getty Images

Newcastle relance la piste Diaby

Retour de flamme des Magpies pour Diaby ? Alors que la piste semblait écartée ces dernières semaines, Newcastle pourrait prochainement retenter sa chance pour l'international français (8 sélections) selon Sky Sports. Mais le dossier s'annonce toutefois très compliqué puisque le Bayer Leverkusen n'attend pas moins de 70 millions d'euros pour libérer l'ancien Parisien.

Notre avis : C'est effectivement très compromis pour Newcastle : le Bayer est dur en affaires et il paraît peu probable de voir Diaby partir à quelques mois du Mondial.

Nkunku, Kimpembe, Diaby… qui a marqué le plus de points ?

Triplette de prolongations de choix au Real Madrid ?

La Casa Blanca va récompenser ses héros. Auteurs d'une très belle saison avec le club madrilène, dont le doublé Liga-Ligue des Champions, Rodrygo, Éder Militão et Vinicius Junior vont rempiler avec le Real Madrid, comme l'annonce Marca. Le premier cité devrait resigner jusqu'en 2026 tandis que le défenseur et l'ailier seraient proches d'une extension jusqu'en 2028. Tous devraient disposer d'une clause libératoire d'un milliard d'euros.

Notre avis : Une juste récompense pour le trio brésilien et un nouveau signal fort du Real Madrid de les inclure dans son projet à très long terme.

"Avec Tchouaméni, le Real est en train de gagner son pari jeunes"

Aké, plus qu'une "solution de secours" pour Chelsea ?

Alors que les Blues font toujours de Matthijs De Ligt leur priorité absolue pour la saison prochaine, le nom de Nathan Aké revient tout de même avec insistance du côté de Stamford Bridge. Le Daily Mail explique que l'intérêt pour le défenseur néerlandais, passé chez les Blues dans ses jeunes années, serait de plus en plus insistant de la part du club londonien. Ce dernier commencerait à se méfier du Bayern Munich qui serait également intéressé par le profil de l'ancien joueur de l'Ajax. Et réciproquement…

Notre avis : Aké n'a rien d'un lot de consolation et sera à coup sûr une très belle (re)prise pour Chelsea.

Le retour de Lukaku à Chelsea est-il le plus gros flop de l'histoire de Premier League ?

Belotti ou Embolo : le coeur de Monaco balance…

Libre depuis son départ du Torino, Andrea Belotti pourrait débarquer sur le Rocher. Annoncé ces derniers jours à Monaco, l'international italien (44 sélections, 12 buts) serait proche d'un accord avec le club de la Principauté pour un salaire annuel de 3,5 millions d'euros, comme l'explique La Repubblica.

Mais Monaco aurait également un œil sur Breel Embolo comme le rapporte Sky Sports ce soir. Le club monégasque aurait même formulé une offre de 10 millions d'euros pour le Suisse en fin de contrat en 2023 avec 'Gladbach.

Notre avis : Belotti ou Embolo, ce sera soit l'un, soit l'autre pour Monaco… Mais le pari Belotti a tout de même quelque chose d'excitant.

Andre Belotti, buteur dans le derby de Turin en février 2022. Crédit: Getty Images

Accord trouvé entre Sommer et l'OGC Nice

Le Gym est en passe de trouver son nouveau portier. Comme annoncé ces derniers jours, Yann Sommer (33 ans) serait proche de rejoindre Nice. Selon les informations de Sky Deutschland, le gardien de la Nati aurait trouvé un accord avec les Aiglons où il retrouvera Lucien Favre, entraîneur lors de sa première saison à 'Gladbach. Il ne reste plus qu'à Nice de trouver un accord avec le Borussia.

Notre avis : Très joli coup en vue pour le Gym. Benitez parti, Nice ne perd rien en qualité avec l'arrivée de l'international helvète.

Yann Sommer Crédit: Getty Images

Lingard proche d'un retour à West Ham

Les Hammers sont sur le point de retrouver leur porte-bonheur de début 2021. Libre de tout contrat, Jesse Lingard pourrait retourner à West Ham, comme le rapporte le Daily Mail ce mardi. Le club de Londres est en concurrence directe avec Tottenham et surtout Everton pour attirer le désormais ex-milieu de terrain de Manchester United.

Notre avis : Lingard connaît la maison et la recette londonienne pour se relancer. Une signature à West Ham paraît logique et presque indispensable pour le joueur.

Jesse Lingard Crédit: Getty Images

Manchester United officialise (enfin) Malacia

Cette fois, c'est fait. Malgré un quiproquo avec ses représentants la semaine dernière, Tyrell Malacia est enfin un joueur de Manchester United. Convoité par l'OL, le latéral néerlandais de 22 ans s'est engagé jusqu'en 2026 avec les Red Devils. Une option pour une cinquième saison est également dans le deal. Le club mancunien a déboursé près de 15 millions d'euros pour s'offrir le joueur.

Notre avis : Malacia est l'un des futurs grands à son poste. Avec Ten Hag, le Batave peut se faire une place encore plus grande au soleil.

Origi est un joueur de l'AC Milan

Divock Origi débarque en Italie. Comme annoncé depuis de longues semaines déjà, l'international belge s'est engagé avec l'AC Milan. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Liverpool, L'ancien Lillois s'est engagé jusqu'en juin 2026 avec le champion d'Italie.

Notre avis : On l'a déjà répété à plusieurs reprises : Origi est une très belle pioche pour les Milanais. Qui plus est, à (très) moindre coût.

Satriano de nouveau prêté par l'Inter Milan

Prêté à Brest ces six derniers mois où il a été plutôt en vue, Martin Satriano (21 ans) est de nouveau cédé temporairement, sans option d'achat, par l'Inter Milan. Les relations sont au beau fixe entre Empoli et l'Inter puisque l'attaquant rejoint le club toscan pour la saison à venir. L'Olympique de Marseille a, un temps, fait partie des clubs intéressés par l'Uruguayen.

Notre avis : Coup dur pour l'OM et les autres intéressés : Satriano aurait pu rendre de précieux services à de nombreuses écuries, parfois mieux classées.

Nouvelle aventure à Rome pour Celik

Clap de fin pour Zeki Çelik à Lille. Arrivé en 2018, l'international turc quitte le Nord de la France à un an de la fin de son contrat. Le défenseur de 25 ans s'est engagé pour les quatre prochaines saisons à la Roma où il sera en concurrence avec Rick Karsdorp. Le club entraîné par José Mourinho a dépensé 7 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Notre avis : Un recrutement intelligent de la part de la Louve qui va disputer la Ligue Europa la saison prochaine.

Samba, nouveau portier de Lens

Nottingham Forest perd son héros des playoffs. Pressenti depuis quelques jours, le départ de Brice Samba pour Lens a été confirmé par le promu. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les Sang et Or. Très convoité, le gardien de 28 ans sera en concurrence avec Jean-Louis Leca et remplacera numériquement Wulkier Faríñez, victime d'une rupture des ligaments croisés début juin et absent pour plusieurs mois.

Notre avis : Samba sort d'une grosse saison avec Forest. Son arrivée va faire du bien aux Artésiens.

Brest tente le pari Dembélé

Grand espoir du Celtic où il a battu de nombreux records de précocité avec un premier contrat professionnel à 15 ans, Karamoko Dembélé (19 ans) n'a pas encore connu l'envol attendu. L'ailier écossais va tenter de lancer définitivement sa carrière du côté du Stade Brestois où il s'est engagé pour les quatre prochaines saisons.

Notre avis : Un pari plutôt intriguant pour les Brestois. Si ça fait mouche, Dembélé peut être une sacrée arme à la disposition de Michel Der Zakarian.

Transferts Les 11 infos mercato qui vous ont échappé dimanche 03/07/2022 À 17:35