Transferts

Le PSG dégraisse

Le PSG a bien dégraissé en ce dernier jour de mercato. Dans un communiqué officiel, le club de la capitale a annoncé le départ de Layvin Kurzawa à Fulham. Abdou Diallo, lui, s'en va à Leipzig en prêt avec option d'achat. Le gardien de but français Garissone Innocent rejoint le club belge d’Eupen. Idrissa Gueye est transféré à Everton, alors que Julian Draxler rejoint Benfica.

Soler arrive à Paris

C'est la dernière recrue du mercato estival parisien. Ce jeudi soir, le PSG a officialisé la signature de Carlos Soler. Le milieu espagnol, qui évoluait jusque-là à Valence, s'est engagé jusqu'en 2027 avec le club de la capitale. Le montant du transfert serait de 17 millions d’euros, plus cinq de bonus.

City officialise la venue d'Akanji

Manchester City a officialisé sur Twitter la venue du défenseur Manuel Akanji en provenance du Borussia Dortmund pour 5 ans. Le montant du transfert serait de 17 millions d'euros.

Notre avis : L'armada citizen se renforce encore... Pep Guardiola doit aller chercher la Ligue des champions avec cet effectif.

Dolberg prêté au FC Séville

Révélée mercredi par Marca, l'information est désormais officielle. Le Niçois Kasper Dolberg a été prêté ce jeudi matin au FC Séville avec option d'achat. Arrivé en 2019 au Gym, le Danois n'a pas joué la moindre minute en championnat de France cette saison sous les ordres de Lucien Favre.

Notre avis : Il n'y avait pas de place pour lui à Nice cette année.

Faes à Leicester, c'est fait

Le défenseur rémois Wout Faes a officiellement rejoint Leicester City. D'après Sky Sports, l'indemnité s'évaluerait après de 15 millions d'euros et le joueur aurait signé un contrat de 5 ans.

Notre avis : La présence athlétique du Belge va manquer aux Rémois.

Ocampos file à l'Ajax

L'Ajax Amsterdam pourra compter sur Lucas Ocampos (Séville FC). Désireux de se renforcer pour compenser le départ d'Antony à Manchester United, le club néerlandais a récupéré Lucas Ocampos. L'ancien milieu de terrain de Marseille ou de Monaco arrive à l'Ajax sous forme de prêt.

Notre avis : Encore un club historique pour Ocampos qui aura enfilé de sacrées tuniques dans sa carrière.

Bellerin retourne au Barça

Hector Bellerin s'engage avec le Barça. Le latéral droit résilie son contrat avec Arsenal et retourne dans le club qui était le sien jusqu'à l'âge de 16 ans.

Notre avis : Après le prêt de Dest à Milan, le Barça se replie sur Bellerin.

Moreno s'engage pour deux ans à Troyes

L'ESTAC a officialisé jeudi l'arrivée de Marlos Moreno jusqu'en juin 2024. Arrivé à Manchester City en 2016, l'ailier international colombien de 25 ans (8 sélections) a multiplié les prêts depuis six ans. La saison dernière, le joueur évoluait à Courtrai (Belgique).

Notre avis : Troyes cultive ses liens avec City et récupère un joueur prêté pour la sixième fois en six ans avec les Citizens. Difficile de savoir quoi attendre de sa part.

Wooh, de Lens à Rennes

Peu après le gong final, le Stade Rennais a officialisé l'arrivé du défenseur axial du RC Lens et international camerounais Christopher Wooh. Ce dernier a paraphé un contrat de quatre ans. L'indemntié serait de 10 millions d'euros.

Notre avis : Rennes s'est montré très actif lors de ces dernières heures du mercato. Wooh est la cerise sur le gâteau.

Gomes rejoint le LOSC

Le LOSC a confirmé le recrutement d’André Gomes (29 ans). Le milieu de terrain international portugais (29 sélections), passé notamment par Benfica, Valence, le FC Barcelone et Everton, est prêté au LOSC par le club anglais pour l’ensemble de la saison 2022-2023.

Notre avis : Fonseca connaît bien Gomes. Il va tenter de l'utiliser au mieux dans son milieu.

Kluivert à Valence

Justin Kluivert ne revient pas en Ligue 1. Le fils de Patrick, passé par Nice, quitte la Roma et rejoint Valence.

Notre avis : Indésirable à la Roma, le fils prodige rebondit bien.

Nice annonce Sorensen

Le défenseur central danois de Brentford, Mads Bech Sorensen, 23 ans, a été prêté jusqu'à la fin de saison à l'OGC Nice, a annoncé jeudi soir le club azuréen. Défenseur central gaucher, Sorensen, qui est sous contrat avec Brentford jusqu'en juin 2023, a, cette saison, participé à trois rencontres de Premier League les cinq de son club, toutes comme remplaçant. Il a passé un total de 18 minutes sur le terrain lors de ces trois rencontres.

Notre avis : Nice renforce sa défense mais également son banc.

Toulouse officialise Tsingaras

Le TFC a annoncé le recrutement du milieu grec Théocaris Tsingaras. Le joueur fait l'objet d'un prêt en provenance du PAOK Salonique.

Notre avis : Le joueur n'est pas le plus célèbre d'Europe. Mais Toulouse a frappé très fort pour la vidéo de présentation.

Nardi quitte les Merlus...

Paul Nardi s'est engagé avec le club belge de La Gantoise pour 3 ans. Le gardien français avait passé trois saisons à Lorient où il a disputé 77 matchs avant de voir Yvon Mvogo lui passer devant dans la hiérarchie.

Notre avis : Mvogo lui était supérieur donc son avenir à Lorient était bouché. Ce départ est bénéfique pour toutes les parties.

... et Bozok rentre en Turquie

Lorient a également officialisé le départ d'Umzut Bozok. L'attaquant est transféré à Trabzonspor. Le Télégramme évoquait mercredi une indemnité autour de 3 millions d'euros, mais la somme n'a pour l'instant pas été confirmée.

Notre avis : Avec l'échec du dossier Dieng, les Lorientais vont peut-être regretter d'avoir laissé partir ce joueur qui a du potentiel.

Ounas rejoint le LOSC

Le milieu offensif Adam Ounas, qui appartenait à Naples (Serie A), a signé un contrat de deux ans plus une année en option avec Lille, a annoncé jeudi le club nordiste. Champion d'Afrique 2019 avec l'Algérie, le joueur de 25 ans retrouve le championnat de France, lui qui a été formé à Bordeaux puis prêté à Nice lors de la saison 2019-2020.

Capable d'évoluer dans les deux couloirs ou en deuxième attaquant mais plus à l'aise à droite, il renforce un effectif limité sur les postes offensifs et répond à la volonté du coach Paulo Fonseca d'avoir plus de concurrence. "Tout le monde en Europe sait que Lille est un des plus gros clubs en France, où l'on pratique un football qui me plaît, où l'on joue beaucoup au ballon. Ça m'a tout de suite séduit", a réagi le joueur sur le site officiel du LOSC.

Notre avis : Ounas est toujours un joueur qui fait la différence, beau coup pour Lille.

Tidjany Touré quitte le PSG

Le PSG a enfin réussi à vendre. Outre Gueye, Diallo et Kurzawa, les Parisiens ont enregistré le départ de Tidjany Touré vers le Feyenoord. Le milieu de terrain de 20 ans n'a jamais joué en pro avec le club parisien.

Notre avis : A 20 ans, il est temps pour Touré de lancer sa carrière.

Dest rejoint l'AC Milan

Le jeune latéral droit international américain Sergino Dest a été prêté jeudi par le FC Barcelone à l'AC Milan, après la blessure cette semaine du défenseur rossonero Alessandro Florenzi. Ce renfort de dernière minute a été officialisé par la Ligue italienne de football, dans sa section listant les contrats formellement déposés par les clubs de Serie A, à quelques minutes de la clôture du mercato estival. En deux saisons à Barcelone, il a disputé 72 matches et inscrit 3 buts.

Notre avis : Un joli coup pour Milan, qui a su agir vite après la blessure de Florenzi.

Deux départs à Clermont

Le club auvergnat a annoncé les départs de Jean-Claude Billong, libéré de son contrat, à Cluj, et de Yadaly Diaby. Ce dernier est prêté un an au SC Austria Lustenau.

Notre avis : Clermont a dégraissé en ce dernier jour.

Arhur Melo quitte la Juve pour Liverpool

Dans un communiqué publié sur son site, Liverpool a annoncé l'arrivée d'Arthur Melo en provenance de la Juventus Turin. Le milieu de terrain, passé par le Barça, débarque en prêt avec option d'achat.

Notre avis : Un transfert surprenant, mais les Reds comptent visiblement relancer Arthur, en perdition du côté de la Juve.

Rémi Oudin à Lecce

Le club italien de Lecce a officialisé la venue de Rémi Oudin. L'attaquant français est prêté sans option d'achat par les Girondins de Bordeaux.

Notre avis : Cet éloignement du contexte girondin pourrait lui permettre de se relancer.

Cissé revient en France

Le SCO d'Angers a officialisé l'arrivée de Papiss Cissé pour la saison 2022-2023. Il portera le numéro 18.

Notre avis : A 37 ans, il ne faut peut-être pas trop en attendre de lui mais le Sénégalais passé par Metz, Fribourg et Newcastle apporte une expérience précieuse au SCO.

Ganago signe à Nantes

Le FC Nantes a annoncé le transfert de l'attaquant d'Ignatius Ganago en provenance de Lens. Le transfert est évalué à 3,5 millions d'euros hors bonus et le Camerounais s'est engagé pour 4 ans.

Notre avis : Avec six buts inscrits en cinq matchs, Nantes avait besoin d'un coup de fouet devant.

Boly à Nottingham

Le club anglais a officialisé la signature de Willy Boly en provenance de Wolverhampton. Le défenseur ivoirien a signé un contrat de deux ans. C'est la 19e recrue du club dans ce mercato.

Notre avis : Multiplier les arrivées n'est pas forcément la meilleure manière de se maintenir.

Richardson part à Reims mais reste au Havre

Reims a annoncé l'arrivée du milieu de terrain Amir Richardson en provenance du Havre. Seulement, le joueur a été immédiatement prêté au HAC. Le montant du transfert n'est pas connu.

Notre avis : Quel intérêt de le vendre dès cette année ?

Onana à Lens

Les Girondins de Bordeaux ont officialisé le départ de Junior Onana au RC Lens. Le joueur s'est engagé pour 5 saisons.

Notre avis : Belle porte de sortie pour l'ancien Bordelais qui rejoint une équipe en forme.

Rennes officialise le départ de Guirassy

Dans un communiqué officiel, le Stade Rennais a officialisé le départ de Serhou Guirassy au VfB Stuttgart. "L’international guinéen de 26 ans est prêté à Stuttgart, actuel 12e de Bundesliga, pour une saison avec option d’achat", est-il indiqué.

Notre avis : Cette solution arrange tout le monde.

Willian à Fulham

Passé notamment par Arsenal et Chelsea, Willian va connaître une nouvelle aventure en Premier League. Le Brésilien rejoint Fulham.

Notre avis : Toujours une bonne nouvelle de voir ce type de joueurs en Europe.

Amavi à Getafe, Caleta-Car à Southampton...

Comme prévu, Jordan Amavi rejoint Getafe. L'OM a officialisé ce déparft ce jeudi, à quelques heures de la fin du mercato.

De son côté, Duje Caleta-Car a rejoint Southampton. Le défenseur marseillais a rejoint la Canebière en 2018. "L’OM lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure", conclut le communiqué. Sky Sports parle de 10 millions d'euros.

Notre avis : Espérons pour le premier qu'il se relance en Espagne. Quant au deuxième, son départ était inéluctable.

Cet OM est-il plus fort que la saison dernière ?

... et l'OM officialise Harit

Amine Harit fait son retour à l'OM. Dans un communiqué, le club olympien a confirmé le retour du Marocain sous la forme d'un prêt avec option d'achat quasi obligatoire fixée à 5 millions d'euros.

Notre avis : Harit a mérité une nouvelle chance à l'OM, qui n'a pas pu boucler Malinovskyi.

Montpellier officialise Kamara

Le gardien de but sénégalais Bingourou Kamara quitte officiellement Strasbourg pour rejoindre Montpellier.

Notre avis : Le MHSC cherchait un gardien et l'a finalement trouvé sur le gong.

Acerbi à l'Inter

Sur le fil, l'Inter Milan a annoncé l'arrivée de Francesco Acerbi en provenance de la Lazio Rome en prêt avec option d'achat.

Notre avis : Simone Inzaghi voulait un défenseur supplémentaire et l'a obtenu. Les tifosi, eux, ne sont pas vraiment favorables à cette arrivée...

Braithwaite change d'équipe à Barcelone

Martin Braithwaite a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour mettre un terme au contrat qui les liait jusqu'en 2024, et s'est engagé chez les voisins de l'Espanyol Barcelone jusqu'en juin 2025, a annoncé le club jeudi soir dans un communiqué. Selon la presse, cet accord coûtera 150 000 euros au Barça, qui libère ainsi environ 7 millions d'euros de masse salariale.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour le Barça, qui se dégage de la marge pour sa masse salariale.

