Le PSG et Everton discutent pour Gueye

Selon les informations de Sky Italia, le Paris Saint-Germain veut que la quasi-totalité du salaire soit payée pour que Gana Gueye rejoigne Everton. Les clubs sont en négociations. Les pourparlers ont commencé il y a deux jours et sont toujours en cours. The Athletic parle de transfert définitif et non de prêt.

Notre avis : Un départ logique par rapport au dégraissage voulu par le PSG.

Depay ciblé par la Juventus Turin

La Juventus veut recruter un attaquant. Pour Sky Italia, sa liste contiendrait trois noms : Alvaro Morata, Timo Werner et Memphis Depay. Toutefois, le FC Barcelone n'est pas entré en discussion avec le club italien, pas plus qu'avec Tottenham, également intéressé par l'attaquant international néerlandais.

Notre avis : Un joueur dont le temps de jeu pourrait bien se trouver ailleurs désormais.

Depay Crédit: Getty Images

Ziyech suivi par l'AC Milan

Dans son édition du jour, L'Equipe reprend une information de La Gazetta dello Sport concernant un intérêt de l'AC Milan pour Hakim Ziyech. Le milieu marocain, transféré de l'Ajax à Chelsea en 2020, ne s'est pas imposé en Angleterre. Selon plusieurs médias, les Blues accepteraient une offre légèrement supérieure à dix millions d'euros.

Notre avis : Un changement d'environnement qui pourrait permettre au joueur de se relancer.

Ziyech Crédit: Getty Images

Naples ne lâche pas Kepa

D'après les informations de Sky Italia, Naples lorgne toujours le gardien de but international espagnol de Chelsea Kepa Arrizabalaga, après le départ de David Ospina et pour concurrencer Alex Meret.

Notre avis : Un changement de club forcément bénéfique pour un gardien barré par Edouard Mendy.

Abraham veut rester à Rome

Tammy Abraham s'apprêter à disputer sa deuxième saison sous le maillot de l'AS Rome. Alors que son contrat avec les Giallorossi contient une clause de rachat par Chelsea, l'attaquant anglais a clamé son amour pour le club de la capitale éternelle. "Le premier jour où je suis arrivé à Rome, je me suis senti chez moi, a-t-il révélé au Corriere dello Sport. Je ne suis pas pressé de retrouver la Premier League. Je suis heureux en Italie."

Notre avis : Un joueur qui a tout intérêt à confirmer cette saison, avec l'arrivée de Dybala, pour se rendre encore plus indispensable.

Abraham Crédit: Getty Images

Vers un retour de Werner à Leipzig ?

Chelsea est ouvert à un départ en prêt de Timo Werner, selon Sky Italia. L'attaquant allemand (onze buts en 37 matches la saison dernière) est à la recherche d'un temps de jeu conséquent et serait pisté par la Juventus et le RB Leipzig, son ancien club. Selon les informations de Bild, le club allemand est intéressé à l'idée de récupérer son ancien joueur, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.

Notre avis : Un retour aux sources qui permettrait certainement au joueur de retrouver une certaine confiance.

Newcastle insiste pour Maddison

Après une première offre refusée par Leicester, Newcastle va revenir à la charge pour James Maddison d'après le Daily Telegraph. Eddie Howe, l'entraîneur des Magpies, compte sur le milieu anglais, buteur à onze reprises en Premier League la saison dernière, pour renforcer son secteur offensif.

Notre avis : Pas sûr que Leicester laisse partir un tel joueur aussi facilement.

Maddison Crédit: Getty Images

Le Real Madrid apprécie Ruiz

Selon les informations de Sky Italia, le Real Madrid est intéressé par la signature de Fabián Ruiz, libre, à l'été 2023. L'accord dépend de ce qui se passera avec Naples en août. Son profil est apprécié par Carlo Ancelotti, qui l'a connu au sein du club italien.

Notre avis : Un joueur qui n'aurait peut-être pas autant de temps de jeu s'il rejoignait ce club.

Visite médicale dimanche à Rennes pour Rodon

Rennes aura longtemps cherché. Mais voilà le SRFC sur le point de signer un deuxième défenseur cette semaine après le Belge Arthur Theate. Sky Sports assure que le Gallois Joe Rodon va passer sa visite médicale en Bretagne dimanche. Le joueur de Tottenham va être prêté pour une saison à la formation de Bruno Genesio après deux saisons difficiles du côté des Spurs, avec lesquels il ne s'est jamais vraiment imposé depuis son arrivée à l'été 2020.

Notre avis : le choix est intriguant, même si Rodon ne débarque pas dans la peau d'un titulaire garanti.

De Jong plaît à Chelsea

Selon les informations de Bild, Chelsea est intéressé par Frenkie de Jong (25 ans) si N'Golo Kanté (31 ans) ne signe pas de nouveau contrat (il est lié à son club pour le moment jusqu'en 2023). Le Bayern n'est pas intéressé par de Jong pour cet été.

Notre avis : Décidément, Frenkie de Jong anime plus que jamais ce mercato estival.

Vers une résiliation pour Alvaro à l'OM...

Selon les informations de L'Equipe, le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez, arrivé au club en 2019 et encore sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2024, se dirige vers une résiliation de contrat.

Notre avis : Une décision qui ne peut surprendre après les derniers mois vécus par le joueur.

Alvaro Gonzalez (OM) en guerre froide avec son club Crédit: Getty Images

... qui suit toujours Fofana

Les Olympiens n'ont pas dit leur dernier mot dans le dossier Seko Fofana. La Provence annonce que le milieu lensois est toujours suivi par l'OM. Son profil plairait énormément en interne. Les dirigeants marseillais souhaiteraient profiter des bonnes relations avec le RC Lens pour acter un nouveau transfert d'un joueur nordiste après Jonathan Clauss.

Notre avis : A voir si Lens peut résister aux arguments marseillais.

Visite médicale ce week-end pour Rodon à Rennes

Le défenseur de Tottenham va bel et bien s'engager avec le Stade Rennais. Sky Italia indique que Joe Rodon se rendra en France ce week-end afin de se plier aux tests médicaux avant de s'engager avec le quatrième de Ligue 1. Il sera prêté jusqu'en juin 2023. Une option d'achat de 20 millions d'euros a été intégrée au contrat.

Notre avis : Après des débuts compliqués dans ce secteur, Rennes enchaîne les renforts intéressants en défense.

